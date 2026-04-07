В одному із дописів у Threads користувачі оприлюднили скриншот з Instagram дівчини. Нині її майже не впізнати.
Що відомо про дівчину з мему "Сфоткала? Я відео знімаю"?
Як відомо, дівчину насправді звати Тетяною Данилюк. З фото її Instagram зрозуміло, що вона позбулася дитячих рис, змінила зачіску та повністю оновила стиль.
Як виглядає зараз зірка мему "Сфоткала? Я відео знімаю" / Скриншот з Instagram
Після появи актуального фото героїні користувачі з України активно відреагували в мережі – у коментарях під постом дівчину засипали компліментами, зокрема такими:
- "Була красунею, виросла іконою",
- "Я її обожнюю…що доросла, що дитина – чудова",
- "Якою гарною вона виросла!".
Крім того, частина користувачів звернула увагу, що поширене фото вже дорослої зірки мему, ймовірно, також є кадром з відео. Тож у мережі почали жартувати, що навіть через багато років дівчині знову не зробили окреме фото.
- "І тут не сфоткали, а відео знімали. Але ж гарнааа",
- "На другому фото – відео, але я не можу цього довести",
- "Ходять легенди, що ще нікому в житті не вдалося її сфоткати".
Як в мережі обговорюють героїню мему / Cкриншоти 24 Каналу з Threads
Чому мем став вірусним?
Загалом мем "Сфоткала? Я відео знімаю" з'явився орієнтовно ще у 2010 році. Після того він став доволі популярним. За роки він не втрачав актуальності і, наприклад, впродовж усіх цих років його могли використовувати під різні тренди, в TikTok та Instagram.
Суть мему полягає в тому, що його зазвичай використовують у ситуаціях, коли когось намагаються зняти на відео чи сфотографувати. І найчастіше такі трендові ролики мають жартівливий характер й покликані розважити аудиторію.
