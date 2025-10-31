Откуда взялось "Зеркало Ярцес" в книгах о Гарри Поттере: почему название звучит именно так
- Виктор Морозов рассказал о трудностях перевода книг Гарри Поттера на украинский, в частности адаптацию терминов, таких как "Зеркало Яцрес".
- Переводчики сталкивались с вызовами при переводе названий и статей, например, "Гарри Поттер и Смертельные реликвии" и идентификации пола персонажей.
История о мальчике, который выжил, покорила весь мир, включая Украину. Для того, чтобы эта серия книг вышла на украинском приложили немало усилий.
Например, были значительные проблемы с адаптацией определенных специфических терминов, которые теряли заложенный смысл, если переводить их дословно. Об этом в эксклюзивном интервью рассказал "отец" украинского Гарри Поттера Виктор Морозов, который работал над переводом.
Смотрите также "Ради ребенка готова на все": украинка растрогала сеть постом о том, как ее сын ждет Хэллоуин
Какие термины из мира Гарри Поттера подверглись украинизации?
По словам Виктора Морозова, в первой книге есть такое The Mirror of Erised, которое переводится как "Зеркало Желаний", потому что в названии слово желание – desire – написано задом наперед.
Я долго думал, как бы это перевести, потому что на русский это было бы Зеркало Яннажаб, при чем здесь лягушки? Но потом мне стукнуло в голову, что профессор Дамблдор объяснял Гарри, что это зеркало, в котором отражаются желания сердца. Поэтому я решил использовать именно слово "сердце", и получилось Зеркало Яцрес,
– раскрыл он некоторые детали.
Также переводчик рассказал и о других трудностях. Например, в английском языке нет мужского и женского родов в определении профессии, поэтому, когда речь идет о профессоре, мы не знаем, это мужчина, или женщина.
И если книги этого не объясняют, то надо угадывать. А потом оказывается, что мимо. Слава Богу, я нигде не ошибся, но были среди переводчиков такие моменты. Например, профессор Амбридж у некоторых был мужчиной, а оказалось, что это женщина,
– добавил Морозов.
Также были проблемы с переводом названий. Последняя книга – "Гарри Поттер и Смертельные реликвии". В оригинале – Harry Potter and the Deathly Hallows, что трудно правильно перевести, если не понимать, о чем идет речь.
Когда был анонс новой книги, издатели по всему миру требовали название. Вот русские перевели как "Дары Смерти". А мне интуитивно повезло с тем, что я выбрал именно "Смертельные реликвии", потому что Роулинг где-то перед выходом смилостивилась над переводчиками и объяснила, о чем название,
– отметил "отец" украинского перевода культовой истории.
Кем на самом деле был Албус Дамблдор?
Одна из самых популярных теорий о Гарри Поттере говорит, что Албус Дамблдор на самом деле является Смертью, говорится в видео на канале "Книжная гурманка".
Это одна из самых известных теорий о вселенной Гарри Поттера, основой для которой является "Сказки Барда Бидла", которые играют особую роль в финале поттерианы. Даже само название последней книги "Гарри Поттер и Смертельные реликвии" происходит от этих сказок, а точнее от одной из них.
Речь идет о "Сказке о трех братьях". В ней говорится о том, что трое братьев-волшебников с помощью магии возвели мост через реку, что изрядно удивило Смерть, потому что обычно в попытке перейти водоем люди погибали. Она встретила братьев посреди моста, который они построили чарами и предложила им подарки.
Что стоит почитать из новинок?
- Чтение стало очень популярным среди молодежи, поэтому запрос на новые истории есть всегда. Издательства радуют свою аудиторию новинками. Например, "Книголав" также рассказал, что стоит почитать в ближайшее время.
- Издательство "Книголав" представляет новые книги, включая "Поймать кролика", "Убийство в рождественской лавке", "Хортон слышит ктосов!" и "Исповедь английского опиежника. Suspiria de Profundis".
- Каждый сможет подобрать что-то для себя.