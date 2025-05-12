Безоговорочное первенство в Европе: в какой сфере Украина опередила многие государства

Украина развивается стремительными темпами, несмотря на вызовы, с которыми сталкивается. В одной из сфер жизни она имеет безоговорочное первенство.

В то время, как большинство стран только тестируют цифровые документы, Украина уже создала полноценное электронное государство, не имеющее аналогов в мире. Большинство иностранцев это удивляет, пишет 24 Канал.

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Что известно об этом первенстве

Программа "Дія", запущена в 2020 году, позволила украинцам пользоваться паспортом, водительским удостоверением, налоговым номером, страховками и даже менять место жительства – все со смартфона.



Государственные услуги в телефоне / Фото 24 Канала

Цифровая трансформация страны достигла такого уровня, что Украина стала одной из первых стран в мире, которая официально признала электронные документы на уровне бумажных. А в 2021 году была запущена уникальная инициатива – е-резидентство, что позволяет иностранцам зарегистрировать бизнес в Украине онлайн, без физического присутствия.

“Государство в смартфоне” – это не только лозунг, но и реальность. В 2022 году цифровой паспорт в приложении "Дія" даже признавался во время эвакуации украинцев за границу, когда люди теряли бумажные документы из-за войны.

Это – пример того, как страна, переживающая войну, становится глобальным лидером в цифровом управлении.

Станция метро "Арсенальная" в Киеве является самой глубокой в Европе, расположенной на глубине 105,5 метра. Глубина станции обусловлена сложным рельефом Киева и близостью к правительственному кварталу.