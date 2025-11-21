Что значит "напихать в панамку" и почему это выражение очень популярно в threads
- Выражение "напихать в панамку" в соцсети Threads означает получить много критических комментариев за контраверсионное мнение.
- Слово "имба" в молодежном сленге происходит от английского imba, что означает "несбалансированный", и используется для обозначения слишком сильных объектов в видеоиграх.
В сети появляются новые выражения, которые входят во всеобщее употребление. Некоторые афоризмы могут вызвать вопросы и сложности в понимании.
Например, в threads распространяется выражение "напихать в панамку". 24 Канал разбирался, что именно оно означает и за что это может произойти с пользователями.
Что означает "напихать в панамку"?
В соцсети threads можно общаться на разные темы, обмениваться мнениями и говорить о том, что беспокоит и неважно, или это цвет нового платья, или обгорнення нового расследования НАБУ о "пленках Миндича". Часто люди, которые высказывают откровенно контраверсионное мнение, получают шквал комментариев.
В threads обсуждают все / Фото threads
Обычно они имеют один смысл: автору культурно или не очень объясняют, что он не прав. Это и получило название "напихать в панамку".
Кроме этого, в threads есть необъявленное правило: если комментариев больше, чем лайков, то, вероятно, автору именно "напихали в панамку".
Что на самом деле означает слово "имба"?
Слово "имба" прочно закрепилось в украинском молодежном сленге, хотя своими корнями оно уходит в мир видеоигр. Термин происходит от английского imba – сокращение от imbalanced ("несбалансированный") и сначала использовался для обозначения слишком сильного персонажа, оружия или тактики, способной легко переломить ход игры, говорится в Qanapa.
Что нужно знать, прежде чем зарегистрироваться в Threads?
- Все больше в украинском сегменте интернета набирает популярность новая соцсеть от Meta – Threads. И все больше украинских пользователей присоединяются туда.
- Соцсеть Threads часто называют "курилкой" Instagram. Потому что если в последней люди пытаются показать себя с лучших сторон, то в Threads обсуждают фейлы, забавные ситуации и не скрывают не лучшие стороны своей личности.
- Есть несколько самых активных пользователей Threads, о которых все знают.