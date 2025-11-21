Что значит "напихать в панамку" и почему это выражение очень популярно в threads

В сети появляются новые выражения, которые входят во всеобщее употребление. Некоторые афоризмы могут вызвать вопросы и сложности в понимании.

Например, в threads распространяется выражение "напихать в панамку". 24 Канал разбирался, что именно оно означает и за что это может произойти с пользователями.

Что означает "напихать в панамку"?

В соцсети threads можно общаться на разные темы, обмениваться мнениями и говорить о том, что беспокоит и неважно, или это цвет нового платья, или обгорнення нового расследования НАБУ о "пленках Миндича". Часто люди, которые высказывают откровенно контраверсионное мнение, получают шквал комментариев.



Обычно они имеют один смысл: автору культурно или не очень объясняют, что он не прав. Это и получило название "напихать в панамку".

Кроме этого, в threads есть необъявленное правило: если комментариев больше, чем лайков, то, вероятно, автору именно "напихали в панамку".

Что на самом деле означает слово "имба"?

Слово "имба" прочно закрепилось в украинском молодежном сленге, хотя своими корнями оно уходит в мир видеоигр. Термин происходит от английского imba – сокращение от imbalanced ("несбалансированный") и сначала использовался для обозначения слишком сильного персонажа, оружия или тактики, способной легко переломить ход игры, говорится в Qanapa.

