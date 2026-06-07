Этот леденец Chupa Chups почти невозможно открыть: что скрывалось под сверхпрочной упаковкой

Развернуть леденец Chupa Chups для многих всегда было своеобразным испытанием. Эта особенность упаковки годами становилась поводом для шуток в сети.

Поэтому бренд решил обыграть собственный недостаток необычным способом и создал для этого чрезвычайно сложную для открытия упаковку, чтобы представить новую упаковку, рассказывает Creapills.

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Как Chupa Chups использовал недостаток своей упаковки?

Компания Chupa Chups решила использовать проблему с трудностью развертывания их леденцов как основу для новой рекламной кампании. Вместе с агентством BBH London бренд представил лимитированную серию Chupa Chups Impossible, которую называет самым тяжелым для открытия леденцом в истории.

Как выглядел Chupa Chups Impossible: смотрите видео

Для этого была создана упаковка, которую назвали "финальным боссом" среди оберток. Леденец поместили в оболочку из углеродного композита, обмотали арамидными волокнами, применяемых, в частности, в производстве бронежилетов, после чего покрыли карбидом кремния и погрузили в жидкую резину.

В результате была создана упаковка, которая выдерживает порезы лезвием, влияние огня и ряд других внешних факторов.

Впрочем, за всеми этими защитными слоями скрывалась главная новинка – обновленная упаковка Chupa Chups, которую сделали значительно проще и удобнее для открывания.

Chupa Chups превратили главную проблему в маркетинговый ход / Фото GettyImages

Таким образом бренд с самоиронией представил упрощенную упаковку. Так компания превратила давний повод для нареканий в эффектный маркетинговый ход.

Для дополнительной огласки Chupa Chups отправила "бронированные" леденцы популярным блогерам, которые в своих видео пытались их открыть.