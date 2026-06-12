Этот 18-минутный рок-хит 1972 года признали лучшей песней всех времен

Композицию британской рок-группы Yes, продолжительностью почти 19 минут, признали лучшей длинной песней всех времен. Она вышла ещё в 1972 году и до сих пор считается одним из главных символов прогрессивного рока.

О том,, почему композиция "Close to the Edge" британской группы Yes стала настолько успешной,, рассказывает Parade.

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Как "Close to the Edge" стала лучшей длинной песней всех времен

Песня "Close to the Edge", продолжительностью 18 минут и 43 секунды, стала настоящим вызовом устоявшимся стандартам рок-музыки. Даже спустя более 50 лет после выхода композиция продолжает получать признание.

Недавно журнал Goldmine поставил ее на первое место в рейтинге "20 лучших песен продолжительностью более 10 минут".

"Close to the Edge", вышедший в сентябре 1972 года,, стал прорывной работой для Yes и самым успешным релизом группы на тот момент. Альбом занял третье место в американском чарте Billboard 200 и четвертое в Великобритании,, а впоследствии разошёлся тиражом более миллиона копий в США.

"Close to the Edge" – Yes: смотрите видео

Заглавной песней альбома стала одноименная композиция ", ", написанная Джоном Андерсоном и Стивом Гоу. В ней музыканты соединили прогрессивный рок,, джазовые и классические мотивы в масштабной четырехчастной сюите.

Хотя "Close to the Edge" так и не стала традиционным хит-синглом, она превратилась в одну из самых выдающихся композиций Yes и настоящий эталон прогрессивного рока. В Goldmine особо отметили ее смелую структуру и характерное звучание.

Все это — путешествие по альбому: сначала звуки природы, затем какофония,, затем необычные ритмы. Здесь есть музыка церковного органа, уникальная, энергичная игра Стива Хоу на гитаре, а затем, на вершине всей этой паукообразной композиции, Джон Андерсон, говорящий на языках, мистически и немного страшно, будто если ты пойдешь за ним и его волнистой мантией, то окажешься запертым в церковном подвале,

– отмечают в журнале.

Группа Yes / Фото GettyImages

С годами "Close to the Edge" закрепил за собой репутацию одного из важнейших релизов в истории прогрессивного рока. Альбом неоднократно попадал в списки лучших и даже был признан одним из лучших альбомов всех времен по версии Rolling Stone.

А его одноименная заглавная песня до сих пор остается эталоном, по которому оценивают другие длинные рок-эпопеи. "Close to the Edge" доказала, что композиция продолжительностью почти 19 минут, также способна удерживать внимание слушателя до самого конца.