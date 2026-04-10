Ее рецепты знает каждая украинская семья, а куличи пекут каждый год: в чем феномен Дарьи Цвек

Имя Дарьи Цвек хорошо знакомо украинцам уже не одно десятилетие, а ее книги стали настоящей классикой. Поэтому ее рецепты передают из поколения в поколение, но особое место среди них занимает пасха, которую пекут ежегодно.

Чем занималась Дарья Цвек при жизни и с чего начался ее путь в кулинарии

Кем была Дарья Цвек?

Легендарная кулинарка и педагог Дарья Цвек (Маркевич) родилась в 1909 году в Гримайлове, что на Тернопольщине. После того, как Дарья закончила гимназию, она поступила в педагогический семинар "Родной Школы" в Коломые. В целом по образованию женщина – биолог.

Кроме того, она увлекалась музыкой, в частности играла на флейте в оркестре Коломыйского педагогического семинара. В планах также было поступление в университет, но польское правительство в то время не принимало украинцев на обучение.

После того, как Дарья вышла замуж за своего мужа, пара переехала в городок Черткова, где и учительствовала. Затем семья поселилась в Станиславе (ныне Ивано-Франковск).

В этом городе Цвек работала и в вечерней школе, и в техникуме сельского хозяйства, и на станции юных натуралистов.

Интересно, что среди профессии Дарьи Цвек были также такие, как цветовод-декоратор. За свои композиции она даже получала награды на выставках, в частности на ВДНХ.

Какие рецепты Цвек стали самыми известными?

Кроме того, что Цвек была педагогом, она еще и прекрасно готовила. При жизни ее даже называли "королевой вкусностей" и галицкой хранительницей традиций.

Как известно, что к написанию собственной кулинарной книги ее подтолкнула украинская писательница Ирина Вильде. Она ходила в один класс Станиславской гимназии с близкой родственницей Дарьи Цвек.

Все началось с того, что лакомства от Цвек очень понравились Ирине Вильде. И в 1958 году она повела ее к директору "Каменяра" и фактически заставила написать книгу по куховарству. Уже в 1960 году была издана книга "Сладкое печенье" Дарьи Цвек. Книга увенчалась успехом и имела 9 переизданий, а тиражи были космическими.

Дарья Цвек немало рецептов узнавала именно от бабушки и мамы, которые записывала еще с 4 класса. А в юности часто ездила по селам и записывала гуцульские традиции и обычаи, пишут в Ukrainian People Magazine.

Среди переписей Дарьи были как простые рецепты, так и довольно необычные: яблочный суп, пальчики из твердого сыра, желе чайное, яблоки под пеной, суп томатный с манными кубиками, отбивные из корейки, огурцы тушеные, отбивные с черносливом, варенье из огурцов.

А из сладостей, то это сырники, медовик, пампушки, штрудели, завиванцы, бублики, пирожки и тому подобное.

Но наиболее известной Цвек стала благодаря своим рецептам куличей, которые были опубликованы в подборке "К праздничному столу". Называлась такая паска в книге "дрожжевой бабкой с изюмом", пишут на УНИАН.

Для приготовления теста нужны такие ингредиенты: килограмм муки, 100 граммов прессованных дрожжей, стакан молока, полстакана сливок, 8 яичных желтков и 2 белка, 250 граммов маргарина, 300 граммов сахара, 100 граммов виноградного изюма, щепотка винилина.

А помадку, то есть глазурь, надо готовить из следующих продуктов: 1 яичный белок, 100 граммов пудры сахарной, несколько капель лимонного сока. Из такого количества ингредиентов получится примерно 4 средних или 5 маленьких бабок.

Интересно! Кроме "Сладкого печенья" удалось еще издать такие книги, как "К праздничному столу" и "Наши будни и праздники". В общем тиражи рецептов Дарьи Цвек превышают 5 миллионов экземпляров.

Как должна выглядеть традиционная украинская пасха?