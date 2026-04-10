Как рассказал 24 Каналу священник храма святых Кирилла и Мефодия во Львове, духовник УКУ, руководитель пресс-службы Львовской Архиепархии УГКЦ отец Михаил Квасюк, такого понятия как правильная или неправильная пасха – нет. Самое важное в ней вовсе не состав.

Какую именно паску нужно ставить в корзину?

Всем известно, что традиционная паска имеет высокую, круглую форму. Ее пекут один раз в год, что придает этому процессу действительно особое и сакральное значение. Именно паска является главным атрибутом Пасхи. Ее освящают, а затем потребляют – этот момент является важнейшим.

Относительно ингредиентов, то они зависят от вкуса человека. Кто-то любит сладкую, кто-то соленую, кто-то с шоколадом, кто-то с изюмом. На значение праздника это никак не влияет,

– подчеркнул о. Михаил Квасюк.

Есть люди, которые относятся к выпеканию паски очень серьезно. Они молятся, вкладывают в процесс большой смысл. Также есть те, кто не имеет возможности самостоятельно ее испечь, поэтому они без проблем могут ее купить и посвятить. На значение праздника это не повлияет.

Понятно, что различные бизнесы, пекарни хотят дать человеку выбор, а также могут таким образом заработать. Поэтому они предлагают разнообразные паски от соленых, сладких, с начинкой, с цветами и с необычными вкусами. Соответственно люди покупают то, что им предлагают.

"Если ты купишь паску, освятишь ее и с верой употребишь – не имеет никакого значения, с каким она была вкусом", – подчеркнул священник.

