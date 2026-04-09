Выпекание кулича – это почти таинство, которое передается из поколения в поколение. Как достичь идеального результата в приготовлении пасхальной выпечки – рассказывает VSN.

Как испечь идеальную пасху?

Важнейшим этапом в приготовлении является выбор и подготовка ингредиентов. Они должны быть исключительно комнатной температуры или слегка теплыми. Муку обязательно нужно просеять дважды, чтобы насытить ее кислородом – это сделает мякиш кулича легким и воздушным, а не забитым. Используйте только свежие "живые" дрожжи, поскольку они дают лучшую подъемную силу и характерный благородный аромат выпечке, в отличие от сухих аналогов.

Помните, что жирность продуктов имеет значение. Поэтому надо брать сливочное масло жирностью не менее 82,5% и домашние яйца с яркими желтками. Это не только обеспечит насыщенный сливочный вкус, но и предоставит вашей пасхе того самого аппетитного золотистого цвета без искусственных красителей.

Тесто надо вымешивать долго и тщательно. Оно готово только тогда, когда становится абсолютно гладким, эластичным и начинает легко отставать от рук и стенок посуды, не оставляя следов. Кстати, лучше мазать руки маслом во время замеса, чем добавить лишней муки.

"Подходить" тесто должно трижды: когда готовится опара, когда растет тесто и непосредственно в формах. Тогда вы получите действительно замечательный результат.

Как вынимать тесто из форм?

После выпекания не спешите доставать куличи из форм, дайте им "отдохнуть" 10 – 15 минут, советует "РБК-Украина".

Большие куличи рекомендуется остужать на мягкой подушке, застеленной полотенцем, периодически перекатывая их с боку на бок, чтобы они не осели под собственным весом и сохранили идеальную форму. Тогда они будут красиво смотреться на столе и легко нарезаться.

Какие рецепты попробовать?