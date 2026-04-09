Випікання паски – це майже таїнство, яке передається з покоління у покоління. Як досягнути ідеального результату у приготуванні великодньої випічки – розповідає VSN.

Як спекти ідеальну паску?

Найважливішим етапом у приготуванні є вибір і підготовка інгредієнтів. Вони мають бути виключно кімнатної температури або злегка теплими. Борошно обов'язково потрібно просіяти двічі, щоб наситити його киснем – це зробить м'якуш паски легким та повітряним, а не забитим. Використовуйте лише свіжі "живі" дріжджі, оскільки вони дають кращу підйомну силу та характерний благородний аромат випічці, на відміну від сухих аналогів.

Ваша паска вийде ідеальною / Фото Pixabay

Пам'ятайте, що жирність продуктів має значення. Тому треба брати вершкове масло жирністю не менше 82,5% та домашні яйця з яскравими жовтками. Це не лише забезпечить насичений вершковий смак, а й надасть вашій пасці того самого апетитного золотистого кольору без жодних штучних барвників.

Тісто треба вимішувати довго і ретельно. Воно готове лише тоді, коли стає абсолютно гладким, еластичним і починає легко відставати від рук та стінок посуду, не залишаючи слідів. До речі, краще мастити руки олією під час замісу, ніж додати зайвого борошна.

"Підходити" тісто має тричі: коли готується опара, коли росте тісто і безпосередньо у формах. Тоді ви отримаєте справді чудовий результат.

Як виймати тісто з форм?

Після випікання не поспішайте діставати паски з форм, дайте їм "відпочити" 10 – 15 хвилин, радить "РБК-Україна".

Великі паски рекомендується остуджувати на м'якій подушці, застеленій рушником, періодично перекочуючи їх з боку на бік, щоб вони не осіли під власною вагою і зберегли ідеальну форму. Тоді вони красиво виглядатимуть на столі та легко нарізатимуться.

