Смак формується значно раніше – ще до запікання, інформує Pysznosci. Багато хто роками використовує один і той самий спосіб, але насправді навіть невелика зміна пропорцій дає інший результат: більше соковитості чи глибший аромат.

Цікаво Салат на Великдень за 1 хвилину: цей рецепт точно стане у пригоді

Які інгредієнти приготувати для маринаду шинки?

Основа майже завжди проста: сіль, спеції, трохи кислоти або солодкого компонента, олія чи вода. Саме ці інгредієнти для маринаду шинки створюють той баланс, завдяки якому м’ясо після запікання не буде сухим. Для базового варіанта зазвичай беруть воду, сіль, лавровий лист, чорний перець, кілька зубців часнику, паприку, трохи цукру або меду. Якщо потрібен домашній маринад для шинки, цього вже достатньо, щоб отримати надійний результат без складних добавок.

Окремо важливо правильно розрахувати, скільки солі для маринаду шинки потрібно. На літр води зазвичай додають приблизно 40 – 50 грамів солі. Якщо м’ясо велике, солі має бути достатньо, але без надлишку, інакше смак стане різким. Як зварити маринад для шинки? Якщо використовується рідка основа, спеції краще не просто змішати, а коротко прогріти. Саме тому багато господинь питають, як зварити маринад для шинки правильно.

У воду додають сіль, перець, лавровий лист, гвоздику, коріандр, інколи трохи цукру. Суміш доводять до кипіння, кілька хвилин проварюють, а потім повністю охолоджують. Лише після цього заливають м’ясо. Гарячий маринад використовувати не варто – він змінює структуру поверхні шинки ще до приготування. Такий варіант – класичний мокрий маринад для шинки, особливо якщо йдеться про великий шматок м’яса для святкового столу.

Скільки часу маринувати шинку?

Одна ніч у холодильнику – це мінімум. Точно краще дати 12 – 24 години. Малий шматок просочується швидше, великий – повільніше. Якщо м’ясо дуже щільне, його інколи проколюють тонким ножем або шприцом вводять частину рідини всередину. Саме тому маринад для запікання шинки часто роблять заздалегідь – не перед самим приготуванням, а ще напередодні.

Що додати у простий маринад для шинки?

Для такого маринаду достатньо змішати сіль, перець, часник, трохи олії та паприки, пише Maker. Цю суміш добре втирають у м’ясо і залишають на кілька годин. Такий варіант підходить для сухого маринаду до шинки, особливо якщо м’ясо потім буде запікатися без додаткової рідини.

Як приготувати маринад з медом для шинки?

Якщо хочеться виразної скоринки, добре працює маринад з медом для шинки. Мед дає легку карамелізацію, особливо в духовці. Його змішують із гірчицею, сіллю, чорним перцем і невеликою кількістю олії. Тут важливо не переборщити – надлишок меду швидко темніє.

Чим особливий маринад з часником для шинки?

Для тих, хто любить сильніший аромат, підходить маринад з часником для шинки. Часник краще або дрібно натерти, або пропустити через прес, щоб він рівномірно розподілився. Особливо добре він працює в поєднанні з паприкою, чорним перцем і сухими травами.

Як приготувати маринад з гірчицею для шинки?

Окремо варто згадати маринад з гірчицею для шинки – саме він часто дає той знайомий святковий смак, який багато хто пам’ятає ще з дитинства. Гірчиця пом’якшує верхній шар м’яса, додає гостроти й добре поєднується з медом, часником або навіть невеликою кількістю яблучного оцту.

Чи варто робити традиційний маринад для шинки?

Найчастіше традиційний маринад для шинки складається без вибагливих спецій: сіль, перець, лавровий лист, часник, трохи гвоздики. Саме такий варіант найкраще підходить, якщо хочеться природного смаку самого м’яса без домінування спецій.

З чого складається пікантний маринад для шинки?

Якщо хочеться більш яскравого смаку, готують пікантний маринад для шинки – із додаванням гострого перцю, копченої паприки, коріандру або навіть краплі соєвого соусу. Такий варіант добре працює для сучаснішої подачі, коли шинку подають тонкими скибками.

Як приготувати маринад для шинки в духовці?

Перед запіканням особливо важливо, щоб маринад для шинки в духовці не містив надлишку рідини зовні. Інакше скоринка утворюється повільно. Тому перед духовкою шматок краще обсушити, а залишки маринаду нанести тонким шаром.

Як приготувати маринад для копченої шинки?

Для копчення потрібен стриманіший смак, тому маринад для копченої шинки зазвичай менш солодкий і без великої кількості меду. Тут важливі сіль, перець, часник, лавровий лист і мінімум додаткових ароматів, щоб дим не губився.

Маринад для вареної шинки

Якщо м’ясо спочатку вариться, тоді маринад для вареної шинки фактично переходить у розсіл: вода, сіль, спеції, лавровий лист, перець горошком.

Саме в цьому випадку температура рідини і тривалість витримки особливо важливі. Добре підібраний маринад завжди відчувається вже після першого шматка – не різко, не нав’язливо, а правильно. І тоді навіть проста домашня шинка звучить зовсім інакше.

