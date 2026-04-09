Из-за этого многие проверяют выпечку не один раз, особенно если кулич высокий или форма глубже, чем привычно, пишет РБК-Украина. В разных духовках даже одинаковый вес теста ведет себя по-разному, поэтому ориентироваться лишь на минуты из рецепта не всегда удобно.

Как понять, что кулич уже испекся?

Одна из самых ответственных частей в приготовлении кулича – не только замесить удачное тесто, но и правильно ее допечь. Потому что бывает так, что сверху выпечка уже имеет хороший цвет, выглядит готовой, а внутри еще остается сыроватой. Именно поэтому ориентироваться только на румяную корочку не стоит.

Чтобы пасха хорошо держала форму и имела рыхлый мякиш, очень многое зависит еще от этапа замешивания. Тесто нужно вымешивать достаточно долго – до того момента, когда оно станет эластичным и начнет отставать от рук. Не менее важно и подготовить муку. Ее стоит хорошо просеять, чтобы насытить воздухом и сделать структуру теста более легкой. В некоторых рецептах для большей воздушности добавляют немного рома или коньяка – если это предусмотрено составом, такой прием действительно может хорошо сработать.

Как знать, что пасха готова / Скрин с видео

Во время выпекания важно четко придерживаться рецепта и не вынимать кулич раньше времени. Обычно небольшие куличи из теста весом менее 1 килограмма пекут не менее 30 минут. Если речь идет о пасхе весом примерно 1 килограмм, времени нужно около 45 минут. Большие, до 1,5 килограмма, могут потребовать около часа в духовке. Конечно, точное время зависит и от самой духовки, но эти ориентиры помогают не ошибиться.

Можно также наблюдать за тем, как ведет себя тесто во время выпекания. Если кулич равномерно поднимается, это хороший признак. Но самый надежный способ проверить готовность – обычная зубочистка. Ее нужно осторожно воткнуть в центр выпечки и сразу вынуть. Если она сухая, кулич уже готов. Если же на ней остаются следы влажного теста, выпечке надо дать еще немного времени.

Поэтому главное правило простое: не спешить. Хорошо вымешанное тесто, правильно подготовленная мука, точное время в духовке и простая проверка зубочисткой – это те мелочи, которые и помогают понять, что пасха действительно удалась.

Как испечь пасху на желтках?

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 миллилитров теплого молока;

– 36 граммов живых дрожжей;

– 170 граммов сахара;

– 20 граммов ванильного сахара;

– 5 желтков;

– 1 грамм соли;

– 2–3 граммов куркумы;

– 500 граммов муки;

– 100 граммов сливочного масла;

– 100 граммов изюма;

– 1 чайная ложка апельсиновой цедры.

Приготовление:

В миску влейте теплое молоко, добавьте живые дрожжи, 1 ложку сахара и 100 граммов муки. Все хорошо перемешайте и поставьте в теплое место на 20 минут. Это будет опара, и если она хорошо поднимется, тесто тоже получится. В отдельной большой посуде соедините желтки, сахар, ванильный сахар, соль и куркуму, после чего перемешивайте венчиком примерно 30 секунд. Далее добавьте опару и медленно перемешайте все вместе. Затем всыпьте 100 граммов муки и вымесите, после этого добавьте еще 100 граммов муки. Накройте тесто полотенцем и поставьте в теплое место на 30 минут. Далее всыпьте еще 100 граммов муки и замесите, а затем добавьте последнюю порцию – еще 100 граммов муки. В результате тесто должно быть мягким и слегка липнуть к рукам. После этого влейте растопленное сливочное масло и хорошо вымесите. Изюм промойте, добавьте к нему ложку муки и перемешайте. Всыпьте его в тесто, добавьте апельсиновую цедру и еще раз хорошо вмешайте. Готовое тесто оставьте в теплом месте на 1,5 – 2 часа. За это время оно должно увеличиться примерно в 3 раза. Затем обомните тесто, сформируйте шарик и переложите в форму так, чтобы оно занимало примерно треть ее объема. Оставьте под полотенцем в теплом месте, пока тесто не поднимется до краев формы. Выпекайте пасху при температуре 170 градусов примерно 45 минут. Чтобы верх не подгорел, за 10 – 15 минут до завершения выпекания накройте его. Готовый кулич достаньте из духовки, положите на бок, несколько раз осторожно поверните, дайте остыть и только тогда вынимайте из формы.

