Поэтому перед выпеканием стоит обращать внимание не только на рецепт, но и на саму пасху в форме, информирует "Львовские пляцки" насколько она выросла, как ведет себя тесто, готово ли оно к высшей температуре.

При какой температуре выпекать пасху?

Здесь главное правило звучит так: температуру выпекания кулича нужно регулировать по тому, насколько он подрос. Если тесто хорошо увеличилось в объеме, то выпекать пасху можно при 200 градусах. Если же тесто хорошо не поднялось, то уменьшаем температуру и выпекаем немного дольше.

Если у вас электрическая духовка, то обычно лучше для подстраховки выставлять 180 градусов, а на газовой печи – 200 – 220 градусов. Пасху весом более 500 граммов нужно выпекать как минимум 1 час, а меньшим пасочкам будет достаточно 30 – 40 минут.

Как испечь идеальную пасху?

Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов муки;

– 150 миллилитров молока;

– 2 желтка;

– 100 граммов сливочного масла;

– 35 граммов сметаны жирностью 20%;

– 35 граммов живых дрожжей;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– щепотка соли;

– 150 граммов сахара;

– 50 граммов сахара для глазури;

– 1 яичный белок;

– 1 столовая ложка лимонного сока.

Приготовление:

В миску выложите желтки, добавьте сахар и хорошо перемешайте венчиком. Влейте теплое молоко и еще раз все перемешайте. Живые дрожжи раскрошите руками до мелкой крошки, добавьте к молочной смеси вместе с ванильным сахаром и снова перемешайте. Из общего количества муки всыпьте 4 столовые ложки, тщательно размешайте, чтобы не было комочков, накройте полотенцем или пленкой и оставьте опару в теплом месте примерно на 20 минут. Если дрожжи активные, сверху должна появиться легкая пенка. После этого добавьте к опаре слегка подтопленное сливочное масло и сметану, перемешайте. В отдельной миске соедините остальную муку, разрыхлитель и щепотку соли. Постепенно всыпьте сухую смесь к жидкой массе и сначала перемешайте силиконовой лопаткой, чтобы объединить составляющие. Когда тесто станет очень нежным и липковатым, добавьте еще примерно 25 граммов муки из общего количества, только для того, чтобы с ним было удобнее работать. Далее вымешивайте тесто 10 – 12 минут. Дополнительную муку больше не подсыпайте. Если тесто липнет к рукам, просто слегка смазывайте руку маслом и продолжайте вымешивание. Готовое тесто должно стать эластичным, гладким, глянцевым и не липнуть к рукам. Сформируйте из него шар, переложите в миску, слегка смазанную маслом, накройте пленкой или пакетом с несколькими отверстиями для циркуляции воздуха и оставьте на ферментацию в теплом месте примерно на 2 часа. За это время тесто должно увеличиться в объеме в 2 – 3 раза. Затем выложите его на рабочую поверхность, сделайте легкую обминку, чтобы поверхность снова стала упругой и глянцевой, и разделите на 4 одинаковые части примерно по 250 граммов. Каждую часть еще раз подкачайте, защипывая тесто снизу, чтобы образовалась аккуратная форма. Переложите заготовки в формы. Смазывать формы не нужно. Ничего не прижимайте. Накройте полотенцем или пленкой и оставьте еще на 1 час или чуть дольше, пока тесто не поднимется примерно на 1,5 – 2 сантиметра до края формы. После этого поставьте куличи в хорошо разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте на решетке в режиме "верх–низ" без конвекции примерно 40 – 45 минут, ориентируясь на свою духовку и сухую шпажку. Через 15 минут после начала выпекания накройте верх фольгой, чтобы он не подгорел. Готовые куличи достаньте и оставьте охлаждаться примерно на 20 минут. Для глазури взбейте холодный яичный белок с сахаром до плотной массы, затем добавьте лимонный сок и взбивайте еще примерно 1 минуту. Если хотите более густую глазурь без потеков, взбивайте дольше. Охлажденные куличи покройте глазурью и украсьте на свой вкус.

