Тому перед випіканням варто звертати увагу не лише на рецепт, а й на саму паску у формі, інформує "Львівські пляцки" наскільки вона виросла, як поводиться тісто, чи готове воно до вищої температури.

При якій температурі випікати паску?

Тут головне правило звучить так: температуру випікання паски потрібно регулювати за тим, наскільки вона підросла. Якщо тісто добре збільшилося в обʼємі, то випікати паску можна при 200 градусах. Якщо ж тісто добре не піднялося, то зменшуємо температуру і випікаємо трішки довше.

Якщо у вас електрична духовка, то зазвичай найкраще для підстрахування виставляти 180 градусів, а на газовій печі – 200 – 220 градусів. Паску вагою понад 500 грамів потрібно випікати як мінімум 1 годину, а меншим пасочкам буде достатньо 30 – 40 хвилин.

Як спекти ідеальну паску?

: 2,5 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів борошна;

– 150 мілілітрів молока;

– 2 жовтки;

– 100 грамів вершкового масла;

– 35 грамів сметани жирністю 20 %;

– 35 грамів живих дріжджів;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– дрібка солі;

– 150 грамів цукру;

– 50 грамів цукру для глазурі;

– 1 яєчний білок;

– 1 столова ложка лимонного соку.

Приготування:

У миску викладіть жовтки, додайте цукор і добре перемішайте вінчиком. Влийте тепле молоко й ще раз усе перемішайте. Живі дріжджі розкришіть руками до дрібної крихти, додайте до молочної суміші разом із ванільним цукром і знову перемішайте. Із загальної кількості борошна всипте 4 столові ложки, ретельно розмішайте, щоб не було грудочок, накрийте рушником або плівкою й залиште опару в теплому місці приблизно на 20 хвилин. Якщо дріжджі активні, зверху має з’явитися легка пінка. Після цього додайте до опари злегка підтоплене вершкове масло та сметану, перемішайте. В окремій мисці з’єднайте решту борошна, розпушувач і дрібку солі. Поступово всипте суху суміш до рідкої маси й спочатку перемішайте силіконовою лопаткою, щоб об’єднати складники. Коли тісто стане дуже ніжним і липкуватим, додайте ще приблизно 25 грамів борошна із загальної кількості, лише для того, щоб з ним було зручніше працювати. Далі вимішуйте тісто 10 – 12 хвилин. Додаткове борошно більше не підсипайте. Якщо тісто липне до рук, просто злегка змащуйте руку олією й продовжуйте вимішування. Готове тісто має стати еластичним, гладеньким, глянцевим і не липнути до рук. Сформуйте з нього кулю, перекладіть у миску, злегка змащену олією, накрийте плівкою або пакетом із кількома отворами для циркуляції повітря й залиште на ферментацію в теплому місці приблизно на 2 години. За цей час тісто має збільшитися в об’ємі у 2 – 3 рази. Потім викладіть його на робочу поверхню, зробіть легку обминку, щоб поверхня знову стала пружною й глянцевою, і розділіть на 4 однакові частини приблизно по 250 грамів. Кожну частину ще раз підкачайте, защипуючи тісто знизу, щоб утворилася акуратна форма. Перекладіть заготовки у форми. Змащувати форми не потрібно. Нічого не притискайте. Накрийте рушником або плівкою й залиште ще на 1 годину або трохи довше, поки тісто не підніметься приблизно на 1,5 – 2 сантиметри до краю форми. Після цього поставте паски в добре розігріту до 180 градусів духовку. Випікайте на решітці в режимі "верх–низ" без конвекції приблизно 40 – 45 хвилин, орієнтуючись на свою духовку і суху шпажку. Через 15 хвилин після початку випікання накрийте верх фольгою, щоб він не підгорів. Готові паски дістаньте й залиште охолоджуватися приблизно на 20 хвилин. Для глазурі збийте холодний яєчний білок з цукром до щільної маси, потім додайте лимонний сік і збивайте ще приблизно 1 хвилину. Якщо хочете густішу глазур без потьоків, збивайте довше. Охолоджені паски покрийте глазур’ю й прикрасьте на свій смак.

