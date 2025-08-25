Украинская поэтесса Дарья Лисич рассказала детали своего творческого пути. Сейчас она является одной из самых популярных современных художниц.

Свое первое стихотворение она написала, когда потеряла мобильный телефон. Об этом Дарья Лисич рассказала в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Как Дарья Лисич начала писать?

По воспоминаниям поэтессы, это было всегда. Она рассказала, что мама приучила ее к поэзии, привила любовь к этому, но сначала это было больше для тренировки памяти.

И как-то такое рифмование очень органично пришло в мою жизнь. И потом я что-то пописала время от времени. Целенаправленно я начала писать за несколько месяцев до полномасштабного вторжения. А так я писала там раз в несколько месяцев. Я даже не придавала этому значения. Я думала, это все умеют и все должны так красиво это делать,

– объяснила Лисич.

Первое стихотворение, которое поэтесса помнит, было написано на русском – девушка из Харькова и тогда писала, и говорила на русском.



Первое стихотворение Дарьи Лисич было о потерянном мобильном / Фото Суспільне Культура

Это был стих о том, как я потеряла мобильник. И я решила таким сторитейлом исправить ситуацию. Я тогда шла на танцы, бежала на троллейбус, потеряла мобильный. Пока шла домой, я придумывала историю для родителей, чтобы объяснить ситуацию и меня поняли. Очень классно отнеслись к этому, очень поддержали, были в восторге,

– вспомнила поэтесса.

По ее словам, в конце стихотворения она попросила у них деньги на новый телефон в стихотворной форме.

К слову, Ольга Кобылянская сначала писала свои произведения на немецком и польском языках, поскольку они были родными в ее семье. Писательница выучила украинский язык в сознательном возрасте и решила писать на украинском, несмотря на то, что в быту продолжала использовать польский и немецкий языки.