1 августа в мире отмечают День пива. Стоит отметить, что оно бывает очень разным, однако этот напиток смог завоевать многих.

Существует пиво, за которое люди готовы платить невероятные средства. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на liquor.

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Что известно о самом дорогом пиве в мире?

Пивоварня BrewDog в Шотландии выпустила коллекционное пиво еще 60 лет назад. Оно было крепче, чем некоторое виски и стоило 700 фунтов. Однако в 2016 году компания вернулась и предложила продукт, который стоил 20 тысяч долларов за бутылку.

Пивоварня Sam Adams также известна своим качественным, однако дорогим продуктом. Последний продукт стоил 210 долларов за бутылку, объемом примерно 700 миллилитров.

Пиво Саппоро стало ценным из-за того, что 5 месяцев провело на сервисном модуле "Звезда" Международной космической станции. 250 ящиков продали по 100 долларов за штуку. Вырученные средства пошли на благотворительность.

Немецкое пиво Schorschbrau называют самым крепким в мире – его крепость составляет 57%. Они создали лимитированную серию алкоголя – всего 40 бутылок. Каждая из них продавалась по 300 долларов, однако сейчас его найти почти невозможно.



Пиво может быть очень дорогим / Фото Pexels

Пиво "Темный лорд" от 3 Floyds также непросто попробовать. Для этого нужно посетить фестиваль и успеть купить бутылку напитка, который исчезает буквально за считанные минуты. Выложить за это придется 150-200 долларов.

Пивоварня Westvleteren создает лимитированные серии пива. Его можно попробовать только после предварительного заказа напрямую у компании. Цены варьируются, однако доходят до тысячи долларов.

К слову, королева Елизавета II любила простые бутерброды с джемом, которые ела с детства во время послеобеденного чая. Королева всегда пила послеобеденный чай, независимо от места пребывания, даже на королевской яхте в Австралии.