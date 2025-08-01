Існує пиво, за яке люди готові платити неймовірні кошти. Про це пише 24 Канал із посиланням на liquor.

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Що відомо про найдорожче пиво у світі?

Пивоварня BrewDog у Шотландії випустила колекційне пиво ще 60 років тому. Воно було міцніше, ніж деяке віскі і коштувало 700 фунтів. Однак у 2016 році компанія повернулась та запропонувала продукт, який вартував 20 тисяч доларів за пляшку.

Пивоварня Sam Adams також відома своїм якісним, проте дорогим продуктом. Останній продукт коштував 210 доларів за пляшку, об'ємом приблизно 700 мілілітрів.

Пиво Саппоро стало цінним через те, що 5 місяців провело на сервісному модулі «Зірка» Міжнародної космічної станції. 250 ящиків продали по 100 доларів за штуку. Виручені кошти пішли на благодійність.

Німецьке пиво Schorschbrau називають найміцнішим у світі – його міцність становить 57%. Вони створили лімітовану серію алкоголю – всього 40 пляшок. Кожна з них продавалась по 300 доларів, однак зараз його знайти майже неможливо.



Пиво може бути дуже дорогим / Фото Pexels

Пиво "Темний лорд" від 3 Floyds також непросто спробувати. Для цього потрібно відвідати фестиваль та встигнути купити пляшку напою, який зникає буквально за лічені хвилини. Викласти за це доведеться 150-200 доларів.

Пивоварня Westvleteren створює лімітовані серії пива. Його можна спробувати тільки після попереднього замовлення напряму у компанії. Ціни варіюються, проте доходять до тисячі доларів.

До слова, королева Єлизавета II любила прості бутерброди з джемом, які їла з дитинства під час післяобіднього чаю. Королева завжди пила післяобідній чай, незалежно від місця перебування, навіть на королівській яхті в Австралії.