Не 24 августа: историк рассказал, когда на самом деле Украина должна отмечать День Независимости

Многие украинцы считают 24 августа 1991 года началом независимости нашего государства. Однако провозглашение независимости Украины произошло значительно раньше.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео украинского историка Александра Алферова в YouTube.

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Когда на самом деле была провозглашена независимость Украины

По словам Алферова, настоящая дата провозглашения независимости Украины – 22 января 1918 года. Именно в этот день Украинская Центральная Рада приняла Четвертый Универсал, которым официально объявила создание самостоятельной Украинской Народной Республики.

Копия Четвертого Универсала / Фото cn.archives.gov.ua

Историк добавил, что уже через год, 22 января 1919 года, в годовщину провозглашения независимости состоялся Акт Злуки – объединения УНР и ЗУНР, которое сейчас отмечают как День Соборности.

Почему День Независимости Украины празднуют 24 августа

Алферов также объяснил, почему так произошло, что именно 24 августа принято считать днем, когда провозгласили независимость Украины.

Когда 24 августа 1991 года мы провозглашали независимость, в оригинальном черновике Левка Лукьяненко было написано, что это Универсал о восстановлении независимости, ведь мы восстановили в 1991 году Независимость, которая была провозглашена 22 января 1918 года,

– отмечает Алферов.

Черновик Акта провозглашения независимости Украины, написанный Левком Лукьяненко / Фото Мустафы Найема

Однако именно коммунисты настояли на том, чтобы 24 августа 1991 года провозгласили независимость Украины, а не восстановить ее.

К слову, ранее мы писали о том, какой город в Украине является самым старым. Интересно, что он появился почти на тысячу лет раньше Киева.