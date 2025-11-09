Письма детей к Николаю с прифронтовых территорий доводят украинцев до слез: о чем они мечтают

Уже совсем скоро День Святого Николая – любимый детский праздник. Однако война забирает детство у тех, кто должен был бы жить беззаботной жизнью и радоваться новым игрушкам. И инициатива "Олени Святого Николая" имеет целью подарить радость детям, которые живут на прифронтовых территориях.

"Олени Святого Николая" еще с 2016 года дарят праздник детям, в которых его пытается собрать война. В этом году письма детей изрядно растрогали пользователей сети. Больше расскажет 24 Канал.

Что просят дети у Святого Николая?

На сайте "Олени Святого Николая" каждый может стать Волшебником – выбрать письмо ребенка с прифронтовой территории и осуществить его мечту. Особенно активно к этой инициативе приобщаются военнослужащие. Например, военная Нацгвардии с никнеймом thevalyushka в соцсети X одна из первых поделилась информацией об инициативе. Ее поддержал другой военный с никнеймом Бандерас, который призвал всех присоединиться.

Вспомните себя в детском возрасте, когда вы ждали Николайчика под подушкой, подарки на Новый Год и радовались Рождеству. И какими вы были радостными когда получали в подарок желаемое, то, о чем мечтали. Эта е**на война забрала у этих детей именно детство, лишила их многих счастливых моментов и продолжает это делать дальше. Большинство этих детей родилась и растет во время войны, войны где врагу по**р на детей, для него все цели. Но, вы можете стать причастным к тому, что детское письмо с простой просьбой принесет им радость праздника и веру в то, что чудо существует,

– подчеркнул военный.

Некоторые из пользователей сети поделились письмами детей. Например, девочка Женя из города Изюм Харьковской области просит зимнюю одежду и обувь. Фронт в 30 километрах от ее дома, а город был разрушен в 2022 году.



Письмо Жени из Харьковской области / Скриншот

Одна из пользовательниц сети поделилась особенно щемящим пожеланием подарка. Кто-то из детей попросил наушники, чтобы слушать музыку и не бояться. Вероятно, речь идет об обстрелах и взрывах, которые являются реальностью прифронтовых сел и городов.



Болезненная реальность, в которой дети проживают опыт, которого бы не должны были знать / Скриншот

Еще один мальчик – Михаил с Харьковщины, который сейчас живет во Львове и ждет папу с войны, попросил шахматы и что-то, что бы помогло понять математику. Письмо сопровождает милый рисунок.



Письмо Михаила из Харьковской области / Фото из соцсетей

Мальчик Максим из Соледара написал, что мечтает вернуться домой и хочет еще машинку на радиоуправлении. Сейчас он живет в Днепре.



Письмо Максима из Соледара / Фото из соцсетей

Максим из Харькова, который сейчас живет в Тернополе, просит павербанк, чтобы можно было иметь свет во время блэкаутов.



Письмо Максима из Харькова / Фото с сайта "Олени Святого Николая"

А Андрей из Очеретино, что в Донецкой области, говорит, что мечтает с родными путешествовать по Украине и для этого ему нужен чемодан.



Письмо Андрея из Донецкой области / Фото с сайта "Олени Святого Николая"

И, к сожалению, много детей просят именно теплые вещи и павербанки, фонарики и лампы, чтобы пережить сложную зиму с отключениями света, причиной которых являются россияне и их атаки.

Важно! По состоянию на сейчас еще 36 писем ждут своего Волшебника. Им можете стать вы. Письмо можно выбрать на сайте организации "Олени Святого Николая". Там также появляются новые письма.

