Листи дітей до Миколая з прифронтових територій доводять українців до сліз: про що вони мріють

Уже зовсім скоро День Святого Миколая – улюблене дитяче свято. Однак війна забирає дитинство у тих, хто б мав жити безтурботним життям і радіти новим іграшкам. Та ініціатива "Олені Святого Миколая" має на меті подарувати радість дітям, які живуть на прифронтових територіях.

"Олені Святого Миколая" ще від 2016 року дарують свято дітям, в яких його намагається зібрати війна. Цього року листи дітей неабияк розчулили користувачів мережі. Більше розповість 24 Канал.

Що просять діти у Святого Миколая?

На сайті "Олені Святого Миколая" кожен може стати Чарівником – обрати лист дитини з прифронтової території та здійснити її мрію. Особливо активно до цієї ініціативи долучаються військовослужбовці. Наприклад, військова Нацгвардії з нікнеймом thevalyushka у соцмережі X одна з перших поділилася інформацією про ініціативу. Її підтримав інший військовий з нікнеймом Бандерас, який закликав усіх долучитися.

Згадайте себе в дитячому віці, коли ви чекали Миколайчика під подушкою, подарунки на Новий Рік та раділи Різдву. І якими ви були радісними коли отримували в подарунок бажане, те, про що мріяли. Ця йо**на війна забрала в цих дітей саме дитинство, позбавила їх багатьох щасливих моментів і продовжує це робити далі. Більшість цих дітей народилась і росте під час війни, війни де ворогу по**р на дітей, для нього всі цілі. Але, ви можете стати причетним до того, що дитячий лист з простим проханням принесе їм радість свята та віру в те, що диво існує,

– підкреслив військовий.

Декотрі з користувачів мережі поділилися листами дітей. Наприклад, дівчинка Женя з міста Ізюм на Харківщині просить зимовий одяг та взуття. Фронт за 30 кілометрів від її дому, а місто було зруйноване у 2022 році.



Одна з користувачок мережі поділилася особливо щемким побажанням подарунка. Хтось з дітей попросив навушники, щоб слухати музику і не боятися. Ймовірно, йдеться про обстріли та вибухи, які є реальністю прифронтових сіл та міст.



Ще один хлопчик – Михайло з Харківщини, який зараз живе у Львові й чекає тата з війни, попросив шахи та щось, що б допомогло зрозуміти математику. Лист супроводжує милий малюнок.



Хлопчик Максим із Соледара написав, що мріє повернутися додому та хоче ще машинку на радіоуправлінні. Зараз він живе у Дніпрі.



Максим з Харкова, який зараз живе у Тернополі, просить павербанк, щоб можна було мати світло під час блекаутів.



А Андрій з Очеретиного, що на Донеччині, каже, що мріє з рідними подорожувати Україною і для цього йому потрібна валіза.



І, на жаль, багато дітей просять саме теплі речі та павербанки, ліхтарики й лампи, аби пережити складну зиму з відключеннями світла, причиною яких є росіяни та їхні атаки.

Важливо! Станом на зараз ще 36 листів чекають свого Чарівника. Ним можете стати ви. Лист можна обрати на сайті організації "Олені Святого Миколая". Там також з'являються нові листи.

