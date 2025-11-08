Це довів відомий архітектор і військовослужбовець Марко Савицький, який днями поділився своєю розмовою з сином, яка зворушила мережу. А чому? Розповість 24 Канал.

Чому розмова архітектора з сином розчулила мережу?

Допис Марка Савицького в Instargam з'явився зі словами: "Здається, сьогодні я переміг авторитет TikTok". Архітектор відзначив, що діти бачать своїх батьків у побуті й без прикрас, тому вони часто в очах дітей просто батьки. Через це з часом батьки починають програвати у "битві авторитетів", як каже архітектор.

Однак все змінюється, якщо діти дивляться на батьків в іншому світлі. Одного дня до архітектора підійшов 13-річний син і сказав, що його подруга знайшла сторінку батькової фірми і її брат сказав, що той – дуже крутий архітектор. І син зізнався, що після цього сам пішов дивитися у соцмережах на батькові роботи і визнав, що вони дуже круті.

Я навіть не думав, що ти такий класний архітектор… Я думав, що ти – просто тато,

– сказав син.

І опісля у сина було надзвичайно багато питань про архітектуру та професію архітектора.

У коментарях користувачі мережі назвали цю історію доволі щемкою та зворушливою і чимало коментаторів погодилися, що часом дітей треба знайомити зі світом їхніх батьків та їхньої роботи. І загалом історію назвали доволі повчальною.

