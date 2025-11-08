Это доказал известный архитектор и военнослужащий Марко Савицкий, который на днях поделился своим разговором с сыном, который растрогал сеть. А почему? Расскажет 24 Канал.
Интересно Ее находил каждый в своем дворе: что это за железка, похожа на буквы "Е" и "Ш", которую видели все
Почему разговор архитектора с сыном умилил сеть?
Сообщение Марка Савицкого в Instargam появилось со словами: "Кажется, сегодня я победил авторитет TikTok". Архитектор отметил, что дети видят своих родителей в быту и без украшений, поэтому они часто в глазах детей просто родители. Поэтому со временем родители начинают проигрывать в "битве авторитетов", как говорит архитектор.
Однако все меняется, если дети смотрят на родителей в другом свете. Однажды к архитектору подошел 13-летний сын и сказал, что его подруга нашла страницу отцовской фирмы и ее брат сказал, что тот – очень крутой архитектор. И сын признался, что после этого сам пошел смотреть в соцсетях на отцовские работы и признал, что они очень крутые.
Я даже не думал, что ты такой классный архитектор... Я думал, что ты – просто папа,
– сказал сын.
И после у сына было очень много вопросов об архитектуре и профессии архитектора.
В комментариях пользователи сети назвали эту историю довольно щемящей и трогательной и многие комментаторы согласились, что иногда детей надо знакомить с миром их родителей и их работы. И вообще историю назвали довольно поучительной.
Илларион Павлюк тоже растрогал сеть своим сообщением
На днях в соцсети Threads зарегистрировался автор культовой книги "Я вижу, вас интересует тьма" Илларион Павлюк.
Свое первое сообщение он посвятил жене по случаю 20-й годовщины их знакомства. Однако поскольку Павлюк военнослужащий, то в этот день он не мог быть рядом с ней, потому что находится в Донецкой области.
Также он посвятил жене стихотворение, что изрядно растрогало пользователей Threads.