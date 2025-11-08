Это доказал известный архитектор и военнослужащий Марко Савицкий, который на днях поделился своим разговором с сыном, который растрогал сеть. А почему? Расскажет 24 Канал.

Почему разговор архитектора с сыном умилил сеть?

Сообщение Марка Савицкого в Instargam появилось со словами: "Кажется, сегодня я победил авторитет TikTok". Архитектор отметил, что дети видят своих родителей в быту и без украшений, поэтому они часто в глазах детей просто родители. Поэтому со временем родители начинают проигрывать в "битве авторитетов", как говорит архитектор.

Однако все меняется, если дети смотрят на родителей в другом свете. Однажды к архитектору подошел 13-летний сын и сказал, что его подруга нашла страницу отцовской фирмы и ее брат сказал, что тот – очень крутой архитектор. И сын признался, что после этого сам пошел смотреть в соцсетях на отцовские работы и признал, что они очень крутые.

Я даже не думал, что ты такой классный архитектор... Я думал, что ты – просто папа,

– сказал сын.

И после у сына было очень много вопросов об архитектуре и профессии архитектора.

В комментариях пользователи сети назвали эту историю довольно щемящей и трогательной и многие комментаторы согласились, что иногда детей надо знакомить с миром их родителей и их работы. И вообще историю назвали довольно поучительной.

