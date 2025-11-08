Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение пользователя @nazariilazur в Threads.

Откуда брались железки в форме буквы "Е"?

В своей заметке автор поделился фото с загадочной металлической деталью в форме буквы "Е", которую, по его словам, можно было встретить "в каждом Божьем дворе".

Сообщение вызвало волну ностальгии в комментариях. Часть пользователей отметила, что использовала их как сюрикены.

В Threads вспомнили о таинственной металлической "букве Е": смотрите сообщение

Однако один из пользователей таки раскрыл загадку происхождения этой детали в форме буквы "Е". Оказалось, что это пластины из магнитопровода трансформатора.

Итак, таинственная железка в форме буквы "Е", знакомая с детства, – это не просто лом, а часть электрического трансформатора.

Как эти железки оказывались во дворах?

Как пишет "УкрМедиа", эти металлические "Е"-пластины обеспечивали создание электромагнитного поля вокруг катушки трансформатора.

Когда старые устройства разбирали, скупщики первым делом снимали с них медную намотку, которую можно было сдать на металлолом. Отдельно такие трансформаторы большой стоимости не имели, но несколько десятков могли дать неплохой заработок.

Зато металлические держатели в форме буквы "Е" были ненужными, поэтому их просто выбрасывали. Именно так они и оказывались под ногами во дворах.

