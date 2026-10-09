Назвал его шедевром: Ди Каприо отказался от главной роли в этом фильме ради "Титаника"

Фильм 1997 года "Ночи в стиле буги" стал одним из самых известных фильмов про рок-культуру. Даже Леонардо Ди Каприо, который в свое время отказался от главной роли в фильме, позже назвал его "шедевром".

Актер выбрал роль Джека Доусона в "Титанике", который впоследствии стал одним из самых известных фильмов в истории кино. В то же время "Ночи в стиле буги" получили признание критиков и три номинации на "Оскар", пишет Parade.

Насколько успешным стал фильм "Ночи в стиле буги"

Издание Ultimate Classic Rock выбрало лучший фильм про рок-культуру за каждый год в период с 1955 по 2025 год. Лучшим фильмом 1997 года издание назвало "Ночи в стиле буги" Пола Томаса Андерсона.

Премьера фильма состоялась 11 сентября 1997 года на Международном кинофестивале в Торонто. В США фильм вышел в прокат 10 октября того же года. Показ "Ночей в стиле буги" был ограниченным и проходил лишь в отдельных кинотеатрах, однако фильм продемонстрировал хорошие результаты в прокате.

"Ночи в стиле буги": смотрите трейлер

При бюджете в 15 миллионов долларов фильм собрал в мировом прокате более 43,1 миллиона долларов. Для картины с ограниченным прокатом это было значительным достижением.

"Ночи в стиле буги" также получили широкое признание критиков. Фильм получил три номинации на "Оскар", три номинации Гильдии киноактеров, номинацию на BAFTA и "Золотой глобус".

Почему Ди Каприо отказался от главной роли в фильме

Изначально главную роль Эдди Адамса должен был сыграть Леонардо Ди Каприо. Однако актер отказался от нее ради роли Джека Доусона в "Титанике". В 2019 году Ди Каприо рассказал об этом в интервью Variety.

Это был глубокий фильм моего поколения. Я не могу представить в этой роли никого, кроме Марка Уолберга. Когда я наконец посмотрел этот фильм, то просто подумал, что это шедевр,

– сказал Ди Каприо.

Леонардо Ди Каприо / Фото GettyImages

Трогательные темы фильма о найденной семье и сочувствии к сообществам, подвергающимся остракизму, помогли "Ночам в стиле буги" оставить заметный след в кино.