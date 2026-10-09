Актор обрав роль Джека Доусона у "Титаніку", який згодом став одним із найвідоміших фільмів в історії кіно. Водночас "Ночі в стилі бугі" отримали визнання критиків і три номінації на "Оскар", пише Parade.

Наскільки успішним став фільм "Ночі в стилі бугі"

Видання Ultimate Classic Rock обрало найкращий фільм про рок за кожен рік у період з 1955 по 2025 рік. Найкращим фільмом 1997 року видання назвало "Ночі в стилі бугі" Пола Томаса Андерсона.

Прем'єра фільму відбулася 11 вересня 1997 року на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. У США фільм вийшов у прокат 10 жовтня того ж року. Показ "Ночі в стилі бугі" був обмеженим і проходив лише в окремих кінотеатрах, однак фільм продемонстрував хороші результати в прокаті.

"Ночі в стилі бугі": дивіться трейлер

За бюджету в 15 мільйонів доларів фільм зібрав у світовому прокаті понад 43,1 мільйона доларів. Для стрічки з обмеженим прокатом це було значним досягненням.

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"Ночі в стилі бугі" також отримали широке визнання критиків. Фільм отримав три номінації на "Оскар", три номінації Гільдії кіноакторів, номінацію на BAFTA та "Золотий глобус".

Чому Ді Капріо відмовився від головної ролі у фільмі

Спочатку головну роль Едді Адамса мав зіграти Леонардо Ді Капріо. Однак актор відмовився від неї заради ролі Джека Доусона у "Титаніку". У 2019 році Ді Капріо розповів про це в інтерв'ю Variety.

Це був глибокий фільм мого покоління. Я не можу уявити в цій ролі нікого, крім Марка Волберга. Коли я нарешті подивився цей фільм, то просто подумав, що це шедевр,

– сказав Ді Капріо.

Леонардо Ді Капріо / Фото GettyImages

Зворушливі теми фільму про знайдену сім'ю та співчуття до спільнот, які зазнають остракізму, допомогли "Ночам у стилі бугі" залишити помітний слід у кіно.