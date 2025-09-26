Так вы еще овсянку не готовили: секретный способ, который рассказал бывший шеф принцессы
- Принцесса Диана обладала способностью превращать простые блюда, например овсянку, в шедевры.
- Ее подход к еде показывает, что королевская еда не всегда является изысканной, а часто заключается в искусстве приготовления простых блюд.
Принцесса Диана умела создавать магию даже в мелочах. С ее подачи элементарная утренняя овсянка превращалась в шедевр.
Королевская еда – это не всегда красная икра или изысканные блюда. Скорее речь идет об умении превратить в шедевр даже элементарные вещи, и принцесса Диана это прекрасно умела, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Food and Wine.
Как принцесса Диана готовила овсянку?
Бывший шеф принцессы Дианы Даррен Макгреди рассказал, что принцесса Диана часто ела овсянку на завтрак. Однако перед приготовлением нужно было обязательно замочить овсянку в апельсиновом соке.
Она узнала об этом способе приготовления овсянки в больнице в Швейцарии. После этого она ела только такую овсянку,
– рассказал Макгреди.
Принцесса Диана не боялась экспериментировать / Фото Getty Images
Кто придумал замачивать овсянку в апельсиновом соке?
Это изобретение принадлежит швейцарскому врачу Максимилиану Бирчеру-Бреннеру, рассказывает EatingWell. Все, что нужно – залить овсянку на ночь соком, а утром добавить йогурт и другие любимые ингредиенты, хотя в оригинальном рецепте сначала была вода.
Кстати, Бирчер-Бреннер планировал, что эта овсянка будет перекусом, однако здесь победила британская манера употреблять ее на завтрак.