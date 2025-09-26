Принцеса Діана вміла створювати магію навіть у дрібницях. З її подачі елементарна ранкова вівсянка перетворювалася на шедевр.

Королівська їжа – це не завжди червона ікра чи вишукані страви. Радше йдеться про вміння перетворити на шедевр навіть елементарні речі, і принцеса Діана це чудово вміла, розповідає 24 Канал з посиланням на Food and Wine.

Читайте також Чому принц Луї їсть окремо навіть на Різдво: як проходять сімейні обіди у королівській родині

Як принцеса Діана готувала вівсянку?

Колишній шеф принцеси Діани Даррен Макгреді розповів, що принцеса Діана часто їла вівсянку на сніданок. Однак перед приготуванням потрібно було обовʼязково замочити вівсянку в апельсиновому соку.

Вона дізналася про цей спосіб приготування вівсянки у лікарні в Швейцарії. Після того вона їла тільки таку вівсянку,

– розповів Макгреді.

Принцеса Діана не боялася експериментувати / Фото Getty Images

Хто вигадав замочувати вівсянку в апельсиновому соку?

Цей винахід належить швейцарському лікареві Максиміліану Бірчеру-Бреннеру, розповідає EatingWell. Усе, що потрібно – залляти вівсянку на ніч соком, а зранку додати йогурт та інші улюблені інгредієнти, хоча в оригінальному рецепті спочатку була вода.

До речі, Бірчер-Бреннер планував, що ця вівсянка буде перекусом, однак тут перемогла британська манера вживати її на сніданок.