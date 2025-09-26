Так ви ще вівсянку не готували: секретний спосіб, який розповів колишній шеф принцеси
- Принцеса Діана мала здатність перетворювати прості страви, як-от вівсянку, на шедеври.
- Її підхід до їжі показує, що королівська їжа не завжди є вишуканою, а часто полягає в мистецтві приготування простих страв.
Принцеса Діана вміла створювати магію навіть у дрібницях. З її подачі елементарна ранкова вівсянка перетворювалася на шедевр.
Королівська їжа – це не завжди червона ікра чи вишукані страви. Радше йдеться про вміння перетворити на шедевр навіть елементарні речі, і принцеса Діана це чудово вміла, розповідає 24 Канал з посиланням на Food and Wine.
Читайте також Чому принц Луї їсть окремо навіть на Різдво: як проходять сімейні обіди у королівській родині
Як принцеса Діана готувала вівсянку?
Колишній шеф принцеси Діани Даррен Макгреді розповів, що принцеса Діана часто їла вівсянку на сніданок. Однак перед приготуванням потрібно було обовʼязково замочити вівсянку в апельсиновому соку.
Вона дізналася про цей спосіб приготування вівсянки у лікарні в Швейцарії. Після того вона їла тільки таку вівсянку,
– розповів Макгреді.
Принцеса Діана не боялася експериментувати / Фото Getty Images
Хто вигадав замочувати вівсянку в апельсиновому соку?
Цей винахід належить швейцарському лікареві Максиміліану Бірчеру-Бреннеру, розповідає EatingWell. Усе, що потрібно – залляти вівсянку на ніч соком, а зранку додати йогурт та інші улюблені інгредієнти, хоча в оригінальному рецепті спочатку була вода.
До речі, Бірчер-Бреннер планував, що ця вівсянка буде перекусом, однак тут перемогла британська манера вживати її на сніданок.