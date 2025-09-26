Наприклад, під час обідів монаршої родини принц Луї їсть окремо і на це є причина. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

Дивіться також Ви точно уявляли це інакше: дикторка показала справжній процес озвучки реклами

Чому принц Луї обідає окремо від родини?

Сімейні обіди у королівської родини Великої Британії трапляються не так часто, адже кожен член сім'ї має власне насичене життя, тому, на жаль, вони не перетинаються так часто за спільними прийомами їжі.

Водночас є традиція передріздвяного обіду. Для цього вся сім'я таки збирається, однак є певні нюанси. Наприклад, у них прийнято розділяти дорослих та дітей.



Принц Луї їсть окремо від родини на сімейних обідах / Фото з інстаграму

Діти, включно із принцом Луї, не приєднуються до дорослих за спільними обідами. Для них накривають стіл окремо у дитячій кімнаті. Вважається, що це триває до того часу, поки вони не зможуть притримуватись усіх правил та відповідати всім правилам етикету.

Що любить їсти принцеса Шарлотта?

У доньки Кейт Мідлтон та принца Вільяма є улюблений снек, який дійсно може здивувати., пише видання Mirror. Він суттєво відрізняється від того, що зазвичай обирають діти її віку.

Донька Кейт Мідлтон надає перевагу оливкам. Зазвичай, дітям не подобається специфічний смак, однак принцеса Шарлотта дійсно полюбляє їх.

Чим снідає король Чарльз ІІІ?