Например, во время обедов монаршей семьи принц Луи ест отдельно и на это есть причина. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Почему принц Луи обедает отдельно от семьи?

Семейные обеды у королевской семьи Великобритании случаются не так часто, ведь каждый член семьи имеет собственную насыщенную жизнь, поэтому, к сожалению, они не пересекаются так часто за совместными приемами пищи.

В то же время есть традиция предрождественского обеда. Для этого вся семья таки собирается, однако есть определенные нюансы. Например, у них принято разделять взрослых и детей.



Принц Луи ест отдельно от семьи на семейных обедах / Фото из инстаграма

Дети, включая принца Луи, не присоединяются к взрослым за общими обедами. Для них накрывают стол отдельно в детской комнате. Считается, что это продолжается до тех пор, пока они не смогут придерживаться всех правил и соответствовать всем правилам этикета.

Что любит есть принцесса Шарлотта?

У дочери Кейт Мидлтон и принца Уильяма есть любимый снек, который действительно может удивить., пишет издание Mirror. Он существенно отличается от того, что обычно выбирают дети ее возраста.

Дочь Кейт Мидлтон предпочитает оливки. Обычно, детям не нравится специфический вкус, однако принцесса Шарлотта действительно любит их.

Чем завтракает король Чарльз ІІІ?