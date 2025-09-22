Например, король Чарльз III имеет очень специфический любимый завтрак. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

С чего король Чарльз III начинает день?

Король Великобритании уже много лет не изменяет любимому набору продуктов на завтрак. Он может показаться несколько странным, но именно его Чарльз III выбирает каждое утро даже в путешествиях.

Королевский шеф-повар Грэм Ньюбоулд рассказал, что король предпочитает здоровую пищу. На завтрак он любит домашний хлеб, свежие фрукты и фруктовые соки. В то же время среди его привычек есть также одна, которая вызывает любопытство.

Каждое утро он также просит добавить к завтраку две сливы. В то же время съедает он только одну – другую возвращают на кухню. Когда же повар решил отправить ему всего одну сливу, то он попросил добавить еще одну.



Король Чарльз III ест по две сливы каждое утро / Фото Pexels

Какое любимое блюдо Кейт Мидлтон?

Совсем не секрет, что Кейт Мидлтон любит готовить, однако некоторые блюда она все чаще выбирает в заведениях. Любимой едой, которую она чаще всего заказывает является карри с курицей, пишет издание Express.

Оно имеет особый насыщенный сливочный вкус из-за секретного ингредиента – коксовое молоко. В то же время Кейт Мидлтон рассказала, что в целом предпочитает острые блюда, а карри навевает ей также ностальгию.

Какие еще есть привычки по питанию у монархов?