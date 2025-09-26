Сообщает 24 Канал со ссылкой на преподавательницу актерского мастерства Татьяну Кирчук в TikTok.
Смотрите также Художник из Донецка продает свои картины, чтобы спасти дочь, чем изрядно растрогал сеть
Как выглядит озвучка рекламы?
Татьяна Кирчук покорила соцсети роликом, в котором показала закулисье создания рекламных озвучек. На видео она сидит в домашней пижаме с микрофоном и телефоном, демонстрируя, как записывает знакомые многим фразы.
Диктор показала, как происходит озвучка рекламы: смотрите видео
Особенно интересным выглядит то, что все это время в кадре находился ребенок дикторши. Она играла на фоне, но это никоим образом не мешало процессу записи.
В комментариях пользователи признаются, что не раз слышали этот голос в магазинах и были удивлены, насколько "домашним" выглядит процесс озвучки рекламы, ведь большинство считает, что запись происходит в профессиональной студии.
Какая реклама является самой дорогой в мире?
По данным Книги рекордов Гиннеса, четырехминутный художественный ролик режиссера База Лурмана, созданный для рекламы духов Chanel No. 5, стал самой дорогой телевизионной рекламой в мире, расходы на производство которой достигли 18 миллионов фунтов стерлингов (33 миллиона долларов).
В этом ролике Николь Кидман, которая предстает в образе Мэрилин Монро, которую преследуют папарацци, впервые показали в кинотеатрах США 1 ноября 2004, а на американском телевидении – 11 ноября того же года. После этого реклама демонстрировалась в кинотеатрах и на телевидении Австралии, Великобритании, Франции и Нидерландов.
За участие в этой рекламной кампании Николь Кидман получила 2 миллиона фунтов стерлингов (3,7 миллиона долларов).
Как реклама авиакомпании стала мемом года в TikTok?
В 2025 году в TikTok стал вирусным звук из рекламы лоукостера Jet2, которая вышла еще в декабре 2022 года. Реклама начинается со слов "Nothing beats a Jet2 Holiday" и сопровождается песней Hold My Hand Джесс Гленн, а озвучила ее актриса Зои Листер.
Хотя реклама имела целью продвижение отдыха, в TikTok пользователи чаще всего публикуют видео с неидеальных поездок, что сделало мем еще популярнее. Популярность рекламы повлияла и на артистов. Джесс Гленн теперь трудно исполнять свою песню без того, чтобы фанаты не цитировали рекламную фразу, а Зои Листер стала звездой токшоу, а также ее приглашают на вечеринки популярные диджеи.
Компания Jet2 решила воспользоваться трендом и объявила розыгрыш путевки на 1 000 фунтов среди тех, кто публиковал видео под их звук. Эта кампания стала одновременно успешной маркетингово и самым популярным мемом 2025 года.