Сообщает 24 Канал со ссылкой на преподавательницу актерского мастерства Татьяну Кирчук в TikTok.

Смотрите также Художник из Донецка продает свои картины, чтобы спасти дочь, чем изрядно растрогал сеть

Как выглядит озвучка рекламы?

Татьяна Кирчук покорила соцсети роликом, в котором показала закулисье создания рекламных озвучек. На видео она сидит в домашней пижаме с микрофоном и телефоном, демонстрируя, как записывает знакомые многим фразы.

Диктор показала, как происходит озвучка рекламы: смотрите видео

Особенно интересным выглядит то, что все это время в кадре находился ребенок дикторши. Она играла на фоне, но это никоим образом не мешало процессу записи.

В комментариях пользователи признаются, что не раз слышали этот голос в магазинах и были удивлены, насколько "домашним" выглядит процесс озвучки рекламы, ведь большинство считает, что запись происходит в профессиональной студии.

Какая реклама является самой дорогой в мире?

По данным Книги рекордов Гиннеса, четырехминутный художественный ролик режиссера База Лурмана, созданный для рекламы духов Chanel No. 5, стал самой дорогой телевизионной рекламой в мире, расходы на производство которой достигли 18 миллионов фунтов стерлингов (33 миллиона долларов).

В этом ролике Николь Кидман, которая предстает в образе Мэрилин Монро, которую преследуют папарацци, впервые показали в кинотеатрах США 1 ноября 2004, а на американском телевидении – 11 ноября того же года. После этого реклама демонстрировалась в кинотеатрах и на телевидении Австралии, Великобритании, Франции и Нидерландов.

За участие в этой рекламной кампании Николь Кидман получила 2 миллиона фунтов стерлингов (3,7 миллиона долларов).

Как реклама авиакомпании стала мемом года в TikTok?