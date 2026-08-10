Их считали транспортом будущего: почему дирижабли внезапно исчезли с неба

Дирижабли в свое время считались перспективным видом транспорта. Однако с развитием авиации они постепенно исчезли из сферы гражданских перевозок.

Одной из причин стали особенности использования гелия, а также события в преддверии Второй мировой войны. О том, почему прекратилось массовое использование дирижаблей, рассказывает JSTOR Daily.

Как появились дирижабли

В начале Первой мировой войны люди уже начали летать на самолетах, поднимавшихся в воздух благодаря водороду. В частности, этим занимался немецкий граф Фердинанд фон Цеппелин.

Однако водород был очень взрывоопасен. Безопасной альтернативой стал гелий, появившийся в 1917 году. Его значительные запасы обнаружили на месторождениях природного газа недалеко от города Петролия в штате Техас, а исследователи разработали способ его добычи.

В целом почти все известные на тот момент источники гелия располагались на территории США, что делало этот газ "чрезвычайно ценным военным ресурсом".

Гелиевые дирижабли не успели принять участие в Первой мировой войне. Однако после ее окончания ВМС США начали рассматривать их для разведки и патрулирования морей. Первый военно-морской дирижабль, наполненный гелием, поднялся в воздух в 1921 году.

Дирижабль военно-морских сил США / Архивная фотография

В США опасались, что другие страны смогут использовать гелий для разработки собственных дирижаблей. Поэтому ВМС добились от Конгресса запрета на экспорт этого газа. Он вступил в силу в 1925 году.

Спустя десять лет американские военные изменили свою позицию. Они пришли к выводу, что продажа гелия другим странам могла бы помочь их конструкторам совершенствовать дирижабли, а полученные разработки могли бы быть полезны и для США.

Однако тогда появилась другая причина не продавать гелий за границу. Американские чиновники опасались, что Германия получит доступ к этому ресурсу.

Речь шла не только о военном использовании дирижаблей. В Германии создавали большие гражданские цеппелины, которые стали символом национальной гордости. По мнению исследователя Американского философского общества Мартина Левитта, их успех мог бы пригодиться нацистской пропаганде.

Что стало причиной упадка дирижаблей

Важный поворот произошел в мае 1937 года. Тогда в Нью-Джерси взорвался наполненный водородом дирижабль "Гинденбург". Катастрофа показала, насколько опасным может быть использование водорода для таких летательных аппаратов, и вновь привлекла внимание к гелию как более безопасной альтернативе.

После этого Конгресс разрешил продавать гелий иностранным операторам гражданских дирижаблей, выполнявшим рейсы в США. Однако министр внутренних дел Гарольд Айкс заблокировал экспорт газа из-за опасений, что он мог быть перенаправлен на военные нужды Германии.

Взрыв дирижабля "Гинденбург" / Архивное фото

В итоге Германия, которая переводила экономику на военные рельсы, отказалась от развития дирижаблестроения в пользу производства военных самолетов.

В то же время США во время Второй мировой войны использовали более 160 дирижаблей. Их привлекали к противолодочным операциям, обнаружению мин и воздушно-морским спасательным миссиям.

После этого гражданская авиация начала стремительно развиваться. Без мощной немецкой промышленности, которая ранее поддерживала развитие коммерческих дирижаблей, интерес к таким полетам постепенно угас. Зато все быстрее развивались обычные авиаперевозки.