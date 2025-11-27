Кто из актеров сериала "Очень странные дела" имеет украинское происхождение: ответ вас удивит

Ночью 27 ноября по киевскому времени состоялась премьера финального сезона культового сериала "Очень странные дела". Мало кто знает, но актриса, играющая одну из главных ролей, имеет украинское происхождение.

Харизматичная героиня, которую играет актриса украинско-еврейского происхождения, нравится многим фанатам сериала. А о ком идет речь – расскажет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Кто из "Очень странных чудес" имеет украинское происхождение?

Многие фанаты сериала обожают харизматичную и (в хорошем смысле) немного помешанную Джойс Байерс. Она – мама Уилла, который загадочно исчез в первом сезоне и она фактически была единственной, кто верил, что ее сын не умер. И была права. А ее приключения в следующих сезонах вызывают удивление и восторг.

Играет эту персонажку актриса Вайнона Райдер – американская актриса, которая имеет еврейское, украинское и румынское происхождение. Дедушка и бабушка актрисы – украинские евреи из Харькова, которые бежали от преследований и так оказались в США. Они были одними из немногих из семьи, кто спасся. Мама актрисы – потомок мигрантов из Румынии.

Райдер в более ранних интервью говорила, что очень хочет снять фильм о Второй мировой войне и рассказать историю своих родных, которые спасались от Холокоста.

Несмотря на то, что предки Вайноны были из Украины, никаких заявлений относительно российско-украинской войны актриса не делала.

Между тем ее коллега по съемочной площадке Финн Вулфгард, который играет роль Майка Уилера в сериале, активно поддерживает Украину. Более того, свое время актер заявил в интервью Variety, что донатит на платформу United24 и делает это не публично.

