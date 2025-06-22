ИИ сказал, какие книги Дэна Брауна считает переоцененными: досталось культовому бестселлеру

22 июня свой 61-й день рождения отмечает один из самых известных современных писателей в мире Дэн Браун. Его книги переведены на десятки языков мира, а тираж проданных экземпляров измеряется миллионами.

Однако и критиков у автора романов "Код да Винчи" и "Ангелы и демоны" хватает, в частности его творчество иногда называют "переоцененным". Мы спросили у ChatGPT какие книги Дэна Брауна и почему он считает переоцененными. Что ответил искусственный интеллект – читайте в материале 24 Канала.

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Переоцененные романы Дэна Брауна по мнению ИИ

Чат-бот ChatGPT назвал переоцененными сразу 3 книги писателя. При этом он издал 7 романов и 1 книгу для детей. И самая первая история, которая по мнению ИИ получила больше внимания, чем этого заслуживала – бестселлер "Код да Винчи". ИИ отмечает, что исторические факты в книге искажены или же упрощены, а успех обеспечила скандальность книги.

Многие считают, что громкий успех книги больше обязан скандальности темы (Иисус, Мария Магдалина, заговоры церкви), чем литературным качествам,

– говорит ИИ.

Напомним, что эта книга, которая является самой популярной среди романов Брауна, получила резкую критику от представителей Католической Церкви и других религиозных организаций. Также критиковали они и экранизацию фильма с Томом Хэнксом в главной роли, которая вышла в 2006 году. Под давлением духовенства фильм был запрещен к показу в кинотеатрах Львова.



"Код да Винчи", обложка украинского издания / Фото КСД

Еще одна переоцененная, по мнению ШИ, книга – "Инферно". Это четвертый роман из серии историй о профессоре Роберте Лэнгдоне, который повествует о загадочном вирусе, создан миллиардером, который был зациклен на идее борьбы с перенаселением планеты. По мнению ChatGPT, роман перенасыщен сюжетными поворотами, загадки – надуманными, а драматизм – искусственным. Зато концовка – разочаровывает.

И третий роман, который по мнению ИИ получил слишком много внимания, – "Потерянный символ". В этой книге Лэнгдон расследует преступление в Капитолии – посреди зала он находит отрубленную руку своего друга. Роман насыщен историей масонства. Эта книга была следующей в серии после "Кода да Винчи" и масоны не вызвали такого "вау-эффекта", как альтернативная история Иисуса и Марии Магдалины, а приемы и клише остались неизменными.

В марте 2025 года Дэн Браун анонсировал новую книгу, которая будет 6-й в серии рассказов о Роберте Лэнгдоне. Роман "Секрет секретов" уже доступен для предзаказа, однако, вероятно, на украинском языке он появится не раньше, чем в следующем году.