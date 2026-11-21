Трудно представить кого-то другого в роли Гарри Поттера, кроме Дэниела Редклиффа. Однако актер мог и не сыграть знаменитого волшебника, хотя режиссер Крис Коламбус считал его идеальным кандидатом.

Сначала родители мальчика не согласились на предложение создателей фильма. Причиной стало одно условие будущего контракта, которое могло существенно изменить жизнь их сына, пишет Koimoi.

Почему родители Редклиффа отказались от роли Гарри Поттера

Первый актерский опыт Дэниел Редклифф получил в 1999 году, когда сыграл в телевизионной адаптации BBC "Дэвид Коперфилд". Именно там его заметил режиссер первых фильмов о Гарри Поттере Крис Коламбус. Он был убежден, что парень идеально подходит на роль главного героя.

Однако родители Дэниела, Алан и Марсия Редклиффы, сначала не хотели соглашаться на предложение. Как сообщало издание The Telegraph, их беспокоили условия контракта, а не сама роль.

Юный Дэниел Редклифф / Фото GettyImages

По первоначальной договоренности актер должен был подписать контракт примерно на шесть фильмов, съемки которых планировалось проводить в Лос-Анджелесе.

Мать Дэниела считала такой график слишком сложным и не хотела подвергать сына подобным испытаниям. Она прямо заявила, что это слишком сильно нарушит его жизнь, поэтому "этого не будет".

Как Редклифф все-таки получил роль Гарри Поттера

Казалось, что после отказа родителей шансы Редклиффа сыграть Гарри Поттера исчезли. Однако ситуация изменилась после случайной встречи в Лондоне.

Как сообщает Entertainment Weekly, в том же году продюсер фильма Дэвид Хейман и сценарист Стив Кловз посетили театральный спектакль. Дэниел сидел в том же зале, прямо рядом с ними. Хейман узнал мальчика и сразу обратил на него внимание.

Все, о чем я думал, – это о мальчике, сидевшем в ряду позади меня, – Дэниеле Редклиффе. У него были большие голубые глаза, глубокая любознательность, настоящая уравновешенность и спокойствие – он был старой душой в молодом теле,

– поделился Хейман.

Эта встреча стала поводом вновь поговорить с родителями актера. На этот раз Хейману удалось их убедить, а Warner Bros. согласилась пересмотреть первоначальные условия.

Дэниел Редклифф в роли Гарри Поттера / Фото GettyImages

Вместо контракта на шесть фильмов в Лос-Анджелесе Редклиффу предложили соглашение на два фильма со съемками в Великобритании. Такие изменения учитывали пожелания родителей, и парень наконец получил возможность пройти кинопробы на роль Гарри Поттера.