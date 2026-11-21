Спочатку батьки хлопчика не погодилися на пропозицію творців фільму. Причиною стала одна умова майбутнього контракту, яка могла суттєво змінити життя їхнього сина, пише Koimoi.

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Чому батьки Редкліффа відмовилися від ролі Гаррі Поттера

Перший акторський досвід Деніел Редкліфф отримав у 1999 році, коли зіграв у телевізійній адаптації BBC "Девід Коперфілд". Саме там його помітив режисер перших фільмів про Гаррі Поттера Кріс Коламбус. Він був переконаний, що хлопець ідеально підходить на роль головного героя.

Однак батьки Деніела, Алан і Марсія Редкліффи, спочатку не хотіли погоджуватися на пропозицію. Як повідомляло видання The Telegraph, їх непокоїли умови контракту, а не сама роль.

Юний Деніел Редкліфф / Фото GettyImages

За початковою домовленістю, актор мав підписати угоду приблизно на шість фільмів, зйомки яких планували проводити в Лос-Анджелесі.

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Мати Деніела вважала такий графік надто складним і не хотіла наражати сина на подібні випробування. Вона прямо заявила, що це занадто сильно порушить його життя, тому "цього не буде".

Як Редкліфф усе-таки отримав роль Гаррі Поттера

Здавалося, що після відмови батьків шанси Редкліффа зіграти Гаррі Поттера зникли. Однак ситуація змінилася після випадкової зустрічі в Лондоні.

Як повідомляє Entertainment Weekly, того ж року продюсер фільму Девід Хейман і сценарист Стів Кловз відвідали театральну виставу. Деніел сидів у тому самому залі, просто поруч із ними. Хейман упізнав хлопчика й одразу звернув на нього увагу.

Усе, про що я думав, – це про хлопчика, який сидів у ряду позаду мене, – Деніела Редкліффа. У нього були великі блакитні очі, глибока допитливість, справжня врівноваженість і спокій – він був старою душею в молодому тілі– поділився Хейман.

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Ця зустріч стала приводом знову поговорити з батьками актора. Цього разу Хейману вдалося їх переконати, а Warner Bros. погодилася переглянути початкові умови.

Деніел Редкліфф у ролі Гаррі Поттера / Фото GettyImages

Замість контракту на шість фільмів у Лос-Анджелесі Редкліффу запропонували угоду на два фільми зі зйомками у Великій Британії. Такі зміни врахували побажання батьків, і хлопець нарешті отримав можливість пройти кінопроби на роль Гаррі Поттера.