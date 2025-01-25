Композитор из Кременчуга покорил Голливуд и получил 4 "Оскара": что известно об именитом украинце

Многие люди считают, что до 2024 года украинцы не получали самую престижную в мире кинопремию "Оскар". Однако украинский композитор из Кременчуга получил аж 4 статуэтки и был самым известным в Голливуде создателем музыки к фильмам.

И речь идет о Дмитрии Темкине, который родился в конце XIX века, а после большевистского переворота в Российской империи выехал сначала в Европу, а затем – в США. Об успехах выдающегося украинца рассказывает 24 Канал со ссылкой на блог Руслана Ляча в TikTok.

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Что известно о Дмитрии Темкине

Дмитрий Темкин родился в 1894 году и имел еврейское происхождение – его мать была представительницей одной из самых известных семей тогдашнего Кременчуга и преподавала игру на пианино, поэтому любовь к музыке у будущего композитора появилась еще с детства. В юном возрасте он учился в Санкт-Петербурге.

После большевистского переворота Дмитрий Темкин уехал в Европу, а дальше – в США. Там он начинал как пианист балетной труппы, но его заметили именитые режиссеры, поэтому все чаще украинца приглашали создавать музыку к голливудским фильмам. В 1952 году Дмитрий Темкин получил сразу 2 премии "Оскар" за музыку к фильму "Сегодня в полдень". А позже получил еще 2 престижные премии за музыку к фильмам "Высокий и могучий" и "Старик и море". Также Темкин в свое время получил аж 6 премий "Золотой глобус".

Факты из жизни Дмитрия Темкина: смотрите видео

Интересно, что чаще всего Темкин создавал музыку к ковбойским фильмам и критики удивлялись тому, как в своих произведениях он передавал дух американских прерий. На это композитор отвечал, что степь и в Америке является степью, а между ковбоями и казаками много общего.

Многие украинцы, к сожалению, не слышали о Дмитрии Темкине, поскольку этому раньше препятствовал СССР. Однако вы могли слышать музыку известного украинского композитора в фильме "Бесславные ублюдки" Квентина Тарантино. В начале фильма играет композиция, которую еще в 1960 году создал Темкин. А известный режиссер является большим ценителем творчества украинского композитора.

В 1967 году Темкин эмигрировал в Европу и продолжал работать там. Умер в Лондоне в возрасте 85 лет.