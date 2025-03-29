Стоматолог объяснила, какой популярный продукт ни в коем случае нельзя добавлять в чай или кофе

Стоматолог Анна Петерсон предупредила об опасности добавления сахара в чай и кофе. Она объяснила, что это наносит больший вред зубам, чем потребление плитки шоколада.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на SurreyLive.

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В чем опасность добавления сахара в чай и кофе

Стоматолог Анна Петерсон рассказала, что добавление сахара в чай или кофе имеет более разрушительное влияние на зубы, чем употребление плитки шоколада.

По ее словам, каждый раз, когда мы потребляем сахар, наш рот попадаем в так называемую "опасную зону", где зубы начинают "деминерализоваться", что приводит к началу процесса гниения.

Это случается с нами ежедневно. Мы завтракаем, заходим в опасную зону и примерно через 30 минут возвращаемся оттуда, и мы в безопасной зоне. Ваши зубы могут справиться с трехразовым питанием и двумя перекусами между этим,

– отметила врач.

Основная проблема с чашками чая и кофе заключается в том, что их пьют дольше, чем обычно едят плитку шоколада.

Стоматолог советует не добавлять сахар в чай и кофе / Фото Unsplash

Анна объяснила, что любители горячих напитков часто выпивают несколько чашек в течение дня, а употребление их в течение 30 – 40 минут значительно увеличивает время пребывания в так называемой "опасной зоне".

"После этого все еще нужно больше времени – еще 30 минут, пока вы не вернетесь в безопасную зону", – заявила эксперт.

Стоматолог рекомендует выбирать горячие напитки без сахара и наслаждаться ими без вреда для зубов.

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К слову, диетологи заявляют, что зеленый чай является лучшим напитком для долголетия. Все благодаря антиоксидантам, которые содержатся в напитке, что нейтрализуют свободные радикалы и уменьшают окислительный стресс.