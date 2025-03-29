Стоматолог пояснила, який популярний продукт в жодному разі не можна додавати до чаю чи кави

Стоматолог Анна Петерсон попередила про небезпеку додавання цукру в чай та каву. Вона пояснила, що це завдає більшої шкоди зубам, ніж споживання плитки шоколаду.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на SurreyLive.

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У чому небезпека додавання цукру у чай та каву

Стоматолог Анна Петерсон розповіла, що додавання цукру в чай або каву має більш руйнівний вплив на зуби, ніж вживання плитки шоколаду.

За її словами, кожного разу, коли ми споживаємо цукор, наш рот потрапляємо в так звану "небезпечну зону", де зуби починають "демінералізуватися", що призводить до початку процесу гниття.

Це трапляється з нами щодня. Ми снідаємо, заходимо в небезпечну зону і приблизно через 30 хвилин повертаємося звідти, і ми в безпечній зоні. Ваші зуби можуть впоратися з триразовим харчуванням і двома перекусами між цим,

– зазначила лікар.

Основна проблема з чашками чаю та кави полягає в тому, що їх п’ють довше, ніж зазвичай їдять плитку шоколаду.

Стоматолог радить не додавати цукор у чай та каву / Фото Unsplash

Анна пояснила, що любителі гарячих напоїв часто випивають кілька чашок протягом дня, а вживання їх протягом 30 – 40 хвилин значно збільшує час перебування в так званій "небезпечній зоні".

"Після цього все ще потрібно більше часу – ще 30 хвилин, поки ви не повернетеся в безпечну зону", – заявила експертка.

Стоматолог рекомендує вибирати гарячі напої без цукру та насолоджуватися ними без шкоди для зубів.

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До слова, дієтологи заявляють, що зелений чай є найкращим напоєм для довголіття. Усе завдяки антиоксидантам, які містяться в напої, що нейтралізують вільні радикали і зменшують окислювальний стрес.