Детали можно рассматривать бесконечно: как выглядит сказочная усадьба XVIII века Джона Гальяно

Старинные интерьеры, изысканный декор и атмосфера, словно из исторического фильма, – эта усадьба легко могла бы стать декорацией к сказке. Ее владелец – известный британский модельер Джон Гальяно, который поселился в доме с богатой историей и особым характером.

Дом расположен во французском поселке Жерберуа, примерно в 80 километрах к северо-западу от Парижа. Гальяно живет здесь вместе со своим партнером Алексисом Роше. Это не просто загородный дом, а бывшая резиденция XVIII века, которую пара приобрела из-за ее истории и особой атмосферы, как сообщил Vogue.

Интерьер, в котором соединились разные эпохи

Внутри усадьбы – настоящий калейдоскоп цветов, фактур и необычных предметов. Здесь старинная мебель соседствует с современными произведениями искусства, антикварные ковры – с яркими тканями, а картины прошлых веков – с постерами панк-групп.

Одной из самых заметных деталей является камин в желтой гостиной, стену над которым украшают плитки с росписью художницы Элоизы д'Аржан. В других комнатах можно увидеть индийские миниатюры XVII–XVIII веков, старинные турецкие ковры, кресла с бархатной обивкой и антикварные зеркала.

Как выглядит сказочная усадьба / FRANÇOIS HALARD

Особое внимание дизайнер уделил цветам. Например, розовую гостиную оформили так, чтобы ткани на окнах пропускали мягкий свет, а стены усиливали его оттенок. Для Гальяно важно, как интерьер меняется в зависимости от освещения – особенно при свечах.

В усадьбе есть даже отдельная творческая мастерская

Бывшую сторожку возле дома, построенную еще в 1779 году, также отреставрировали. Теперь там обустроены гостевые комнаты и просторная мастерская Гальяно с библиотекой его любимых книг.

Загородное пространство дополняет сад в английском стиле, над которым модельер работал вместе с ландшафтным дизайнером Камиллом Мюллером. Там есть небольшой пруд с кувшинками, каменные дорожки и старое буковое дерево, которое особенно восхищает хозяина.

Сад Гальяно / FRANÇOIS HALARD

Для Гальяно этот дом стал не только местом отдыха, но и источником творческого вдохновения. Он собирает старинные вещи на блошиных рынках и во время путешествий, ведь каждая из них имеет свою историю. Именно поэтому интерьер усадьбы не похож на музей с безупречно подобранными экспонатами – это пространство, в котором разные эпохи и культуры переплетаются в личной коллекции дизайнера.