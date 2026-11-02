Деталі можна розглядати вічно: як виглядає казкова садиба 18 століття Джона Гальяно

Будинок розташований у французькому селищі Жерберуа, приблизно за 80 кілометрів на північний захід від Парижа. Гальяно живе тут разом зі своїм партнером Алексісом Роше. Це не просто заміський будинок, а колишня резиденція XVIII століття, яку пара придбала через її історію та особливу атмосферу, розповіло Vogue.

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Інтер'єр, у якому поєдналися різні епохи

Усередині садиби – справжній калейдоскоп кольорів, фактур і незвичних предметів. Тут старовинні меблі сусідять із сучасними мистецькими роботами, антикварні килими – з яскравими тканинами, а картини минулих століть – із постерами панк-гуртів.

Однією з найпомітніших деталей є камін у жовтій вітальні, стіну над яким прикрашають плитки з розписом художниці Елоїзи д'Аржан. В інших кімнатах можна побачити індійські мініатюри XVII–XVIII століть, старовинні турецькі килими, крісла з оксамитовою оббивкою та антикварні дзеркала.

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Як виглядає казкова садиба / FRANÇOIS HALARD

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Окрему увагу дизайнер приділив кольорам. Наприклад, рожеву вітальню оформили так, щоб тканини на вікнах пропускали м'яке світло, а стіни підсилювали його відтінок. Для Гальяно важливо, як інтер'єр змінюється залежно від освітлення – особливо при свічках.

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У садибі є навіть окрема творча майстерня

Колишню сторожку біля будинку, зведену ще у 1779 році, також відреставрували. Тепер там облаштовані гостьові кімнати та простора майстерня Гальяно з бібліотекою його улюблених книжок.

Заміський простір доповнює сад в англійському стилі, над яким модельєр працював разом із ландшафтним дизайнером Каміллем Мюллером. Там є невеликий ставок із лататтям, кам'яні доріжки та старе букове дерево, яке особливо захоплює власника.

Сад Гальяно / FRANÇOIS HALARD

Для Гальяно ця оселя стала не лише місцем відпочинку, а й джерелом творчого натхнення. Він збирає старовинні речі на блошиних ринках і під час подорожей, адже кожна з них має власну історію. Саме тому інтер'єр садиби не схожий на музей із бездоганно підібраними експонатами – це простір, у якому різні епохи та культури переплітаються в особисту колекцію дизайнера.