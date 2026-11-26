В Киеве есть дом, фасад которого словно наблюдает за прохожими: десятки зеленоглазых кошек, совы, загадочные лица и даже фигура черта украшают старинное здание. Этот необычный особняк на улице Гоголевской давно стал одной из архитектурных достопримечательностей столицы, а его декор породил немало легенд.

Однако за причудливым фасадом скрывается вполне реальная история, связанная с архитектором Владимиром Безсмертным и полковником Федором Ягимовским, сообщает 24 Канал.

Где в Киеве находится Дом с кошками

Загадочный дом расположен на улице Гоголевской, 23. Его построили в 1909 году по заказу полковника Федора Ягимовского, который планировал обустроить здесь доходный дом и сдавать квартиры в аренду.

Проект воплотил в жизнь архитектор Владимир Безсмертный. Он спроектировал здание в стиле модерн с готическими элементами, а здание отличалось не только необычной отделкой, но и асимметричной планировкой.

С одной стороны улицы особняк имеет четыре этажа, а с другой – пять. Изначально в нем планировалось разместить десять квартир.

Почему на фасаде дома так много кошек

Самой известной особенностью здания стали барельефы кошек с большими зелеными глазами. Они – не просто декоративный элемент, а часть символического замысла отделки.

Согласно одной из интерпретаций, кошки должны были охранять дом от злых сил, которые олицетворяет фигура черта на фасаде. Помимо кошек, дом украшают совы, маскароны и другие скульптурные элементы.

Совы символизируют мудрость, а вся композиция создает впечатление загадочного сооружения, что напоминает сказочный замок. Именно благодаря необычному декору дом получил название "Дом с кошками".

Кто жил в Доме с кошками

После национализации здания его история продолжилась уже в советский период. В 1920-х годах здесь жил украинский историк, востоковед и литературовед Николай Левченко. Также в доме жил Степан Тимошенко – выдающийся ученый-механик, известный во всем мире своими трудами по механике и инженерии.

Сегодня "Дом с кошками" остается одной из необычных достопримечательностей архитектурных памятников Киева. Его фасад привлекает внимание не только туристов, но и самих киевлян, которые останавливаются, чтобы рассмотреть скульптуры и сделать фотографии.