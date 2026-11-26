Та за химерним фасадом ховається цілком реальна історія, пов'язана з архітектором Володимиром Безсмертним та полковником Федором Ягимовським, повідомляє 24 Канал.

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Де у Києві розташований Будинок із котами

Загадковий будинок розташований на вулиці Гоголівській, 23. Його збудували у 1909 році на замовлення полковника Федора Ягимовського, який планував облаштувати тут прибутковий будинок і здавати квартири в оренду.

Проєкт втілив архітектор Володимир Безсмертний. Він спроєктував споруду у стилі модерн із готичними елементами, а будівля вирізнялася не лише незвичайним оздобленням, а й асиметричним плануванням.

З одного боку вулиці особняк має чотири поверхи, а з іншого – п'ять. Спочатку в ньому планували розмістити десять квартир.

Чому на фасаді будинку так багато котів

Найвідомішою особливістю будівлі стали барельєфи котів із великими зеленими очима. Вони не просто декоративний елемент, а частина символічного задуму оздоблення.

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За однією з інтерпретацій, коти мали охороняти оселю від злих сил, які уособлює фігура чорта на фасаді. Окрім котів, будинок прикрашають сови, маскарони та інші скульптурні елементи.

Сови символізують мудрість, а вся композиція створює враження загадкової споруди, що нагадує казковий замок. Саме через незвичайний декор будинок отримав назву "Будинок із котами".

Хто жив у Будинку з котами

Після націоналізації будівлі її історія продовжилася вже в радянський період. У 1920-х роках тут мешкав український історик, сходознавець і літературознавець Микола Левченко. Також у будинку жив Степан Тимошенко – видатний учений-механік, відомий у світі своїми працями з механіки та інженерії.

Сьогодні Будинок із котами залишається однією з незвичайних архітектурних пам'яток Києва. Його фасад привертає увагу не лише туристів, а й самих киян, які зупиняються, щоб роздивитися скульптури та зробити фотографії.