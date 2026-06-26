Почему на старинных картах рисовали драконов: причина не так очевидна

На старинных картах нередко можно увидеть драконов и морских чудовищ. Вопреки распространённому мифу, эти изображения были не просто символами опасности.

О том, почему на старинных картах рисовали драконов и морских чудовищ, рассказывает IFLScience.

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Где можно встретить надпись "здесь есть драконы"?

В художественной литературе нередко можно встретить упоминание о том, что на старинных картах якобы была надпись "здесь есть драконы", предупреждавшая об опасных землях. Это происходит от давней традиции средневековых картографов украшать неизведанные территории морскими чудовищами и другими мифическими существами. В то же время сама надпись на самом деле встречается довольно редко.

Самый известный пример содержится на глобусе Ханта-Ленокса, созданном примерно в 1508 году. На его поверхности у восточного побережья Азии выгравирована латинская надпись "HIC SVNT DRACONES", что с латыни означает "здесь есть драконы".

Глобус Ханта-Ленокса / Фото Wikipedia

Долгое время это был единственный известный случай использования этого выражения. Однако впоследствии такую же надпись обнаружили на загадочном "Глобусе из страусиного яйца", изготовленном около 1504 года.

Надпись "Здесь есть драконы" на глобусе Ханта-Ленокса / Фото Wikipedia

Почему на старинных картах изображали драконов?

Сами же драконы на картах встречались несколько чаще. Например, на карте Борджиа, выгравированной на металлической пластине в начале XV века, возле изображения Азии можно увидеть фигуру дракона.

Карта Борджиа / Фото Wikipedia

Еще один интересный пример – японская карта XIX века "Дзишин-но-бен", что означает "История землетрясения". На ней дракон в виде уробороса огибает контуры карты. В то же время его образ существенно отличается от тех драконов, которых изображали европейские картографы.

"Дзишин-но-бен" / Фото Wikipedia

Помимо фразы "Hic sunt dracones", существовало и выражение "Hic sunt leones", что в переводе с латыни означает "здесь есть львы". Однако гораздо чаще на древних картах можно было встретить надпись "Terra incognita", что означает "Неизвестная земля".

Не менее распространенными были и изображения морских чудовищ. В своей книге"Морские чудовища на картах средневековья и эпохи Возрождения" историк картографии Чет Ван Дюзер объясняет, что такие существа появлялись на картах не только в качестве декоративного элемента.

По мнению исследователя, картографы действительно верили в существование этих существ и считали необходимым наносить их на карты так же, как горы, реки или города. В конце XVI века, с началом эпохи великих географических открытий, морские чудовища постепенно исчезли с карт. Новые путешествия показали, что мифические существа были лишь плодом воображения моряков, а развитие науки окончательно вытеснило их из картографии.