О том, почему на старинных картах рисовали драконов и морских чудовищ, рассказывает IFLScience.

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Где можно встретить надпись "здесь есть драконы"?

В художественной литературе нередко можно встретить упоминание о том, что на старинных картах якобы была надпись "здесь есть драконы", предупреждавшая об опасных землях. Это происходит от давней традиции средневековых картографов украшать неизведанные территории морскими чудовищами и другими мифическими существами. В то же время сама надпись на самом деле встречается довольно редко.

Самый известный пример содержится на глобусе Ханта-Ленокса, созданном примерно в 1508 году. На его поверхности у восточного побережья Азии выгравирована латинская надпись "HIC SVNT DRACONES", что с латыни означает "здесь есть драконы".

Глобус Ханта-Ленокса

Глобус Ханта-Ленокса / Фото Wikipedia

Долгое время это был единственный известный случай использования этого выражения. Однако впоследствии такую же надпись обнаружили на загадочном "Глобусе из страусиного яйца", изготовленном около 1504 года.

Надпись: “Здесь на глобусе Ханта-Ленокса изображены драконы”

Надпись "Здесь есть драконы" на глобусе Ханта-Ленокса / Фото Wikipedia

Почему на старинных картах изображали драконов?

Сами же драконы на картах встречались несколько чаще. Например, на карте Борджиа, выгравированной на металлической пластине в начале XV века, возле изображения Азии можно увидеть фигуру дракона.

Карта Борджиа

Карта Борджиа / Фото Wikipedia

Еще один интересный пример – японская карта XIX века "Дзишин-но-бен", что означает "История землетрясения". На ней дракон в виде уробороса огибает контуры карты. В то же время его образ существенно отличается от тех драконов, которых изображали европейские картографы.

Карта “Дзишин-но-бен”

"Дзишин-но-бен" / Фото Wikipedia

Помимо фразы "Hic sunt dracones", существовало и выражение "Hic sunt leones", что в переводе с латыни означает "здесь есть львы". Однако гораздо чаще на древних картах можно было встретить надпись "Terra incognita", что означает "Неизвестная земля".

Не менее распространенными были и изображения морских чудовищ. В своей книге"Морские чудовища на картах средневековья и эпохи Возрождения" историк картографии Чет Ван Дюзер объясняет, что такие существа появлялись на картах не только в качестве декоративного элемента.

По мнению исследователя, картографы действительно верили в существование этих существ и считали необходимым наносить их на карты так же, как горы, реки или города. В конце XVI века, с началом эпохи великих географических открытий, морские чудовища постепенно исчезли с карт. Новые путешествия показали, что мифические существа были лишь плодом воображения моряков, а развитие науки окончательно вытеснило их из картографии.