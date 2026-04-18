Дубы, в которых Шевченко мог прятать рисунки: ученые бьют тревогу из-за состояния многовековых деревьев

Многовековые дубы Шевченко в Черкасской области оказались под пристальным вниманием ученых: после обследования специалисты заявили, что уникальные деревья нуждаются в постоянном уходе и защите.

Многовековые дубы Шевченко, растущие на территории Шевченковского профессионального колледжа Уманского национального университета, находятся в состоянии, который требует постоянного внимания и профессионального ухода. К такому выводу пришли ученые Уманского национального университета после детального обследования деревьев 12 марта 2026 года.

Что происходит с многовековыми дубами Шевченко?

Специалисты провели комплексную оценку каждого дуба и отметили, что для сохранения их жизнеспособности необходимо внедрять специальные меры ухода. Речь идет о системном экологическом сопровождении, мониторинг состояния деревьев и своевременное реагирование на возможные риски.

Какое состояние деревьев сейчас / фото Ирины Ямборской

По словам ученых, эти деревья имеют не только природную, но и значительную историко-культурную ценность, поэтому их сохранение является важной задачей. Именно поэтому они рекомендуют объединить усилия научного сообщества, образовательного учреждения и общественности.

К процессу уже готовы присоединиться представители Экологического движения Черкасской области, которые поддерживают идею долгосрочного ухода за дубами. В итоге стороны договорились работать совместно, чтобы сохранить эти уникальные деревья для будущих поколений.

Что стоит знать о поместье Энгельгардтов?

В селе Будище сохранились остатки имения семьи Энгельгардтов – исторического комплекса, тесно связанного с жизнью Тараса Шевченко Тараса Шевченко. Именно здесь в первой половине 19 века будущий Кобзарь служил казачком у помещика Павел Энгельгардт и провел часть своей юности в условиях крепостничества.

В начале 19 века усадьба была большим и упорядоченным комплексом с двухэтажным барским домом, хозяйственными постройками, парком, садом и аллеями, обсаженными соснами. Рядом росли столетние дубы, которые сохранились до сих пор и известны как дубы Шевченко. По преданию, в дупле одного из них Шевченко прятал свои рисунки.



Имение Энгельгардтов / фото IDotoWorld

Именно в этой среде формировалось мировоззрение юного поэта: несмотря на тяжелую службу, он получил доступ к библиотеке, учился языкам и развивал свой талант к рисованию, что впоследствии определило его судьбу. После смерти владельца имение неоднократно меняло назначение: здесь действовали школа, училище и техникум. Впрочем, в новейший период здание постепенно пришло в упадок.

Несмотря на начатые реставрационные работы, их так и не завершили – сейчас сооружение находится в частично разрушенном состоянии, а территория местами получила повреждения. В то же время на территории сохранились отдельные элементы бывшего комплекса: дом управляющего, старый парк, сад и дубы Шевченко, которые являются ценным природным и историческим наследием.

