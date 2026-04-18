Багатовікові дуби Шевченка, що ростуть на території Шевченківського фахового коледжу Уманського національного університету, перебувають у стані, який вимагає постійної уваги та фахового догляду. Такого висновку дійшли науковці Уманського національного університету після детального обстеження дерев 12 березня 2026 року.

Що відбувається з багатовіковими дубами Шевченка?

Фахівці провели комплексну оцінку кожного дуба та відзначили, що для збереження їхньої життєздатності необхідно впроваджувати спеціальні заходи догляду. Йдеться про системний екологічний супровід, моніторинг стану дерев і своєчасне реагування на можливі ризики.

Який стан дерев зараз / фото Ірини Ямборської

За словами науковців, ці дерева мають не лише природну, а й значну історико-культурну цінність, тому їх збереження є важливим завданням. Саме тому вони рекомендують об'єднати зусилля наукової спільноти, освітнього закладу та громадськості.

До процесу вже готові долучитися представники Екологічного руху Черкащини, які підтримують ідею довгострокового догляду за дубами. У підсумку сторони домовилися працювати спільно, аби зберегти ці унікальні дерева для майбутніх поколінь.

Що варто знати про маєток Енгельгардтів?

У селі Будище збереглися залишки маєтку родини Енгельгардтів – історичного комплексу, тісно пов'язаного з життям Тараса Шевченка. Саме тут у першій половині 19 століття майбутній Кобзар служив козачком у поміщика Павло Енгельгардт та провів частину своєї юності в умовах кріпацтва.

На початку 19 століття садиба була великим і впорядкованим комплексом із двоповерховим панським будинком, господарськими спорудами, парком, садом і алеями, обсадженими соснами. Поруч росли столітні дуби, які збереглися до сьогодні й відомі як дуби Шевченка. За переказами, у дуплі одного з них Шевченко ховав свої малюнки.



Маєток Енгельгардтів / фото IDotoWorld

Саме в цьому середовищі формувався світогляд юного поета: попри важку службу, він отримав доступ до бібліотеки, навчався мов і розвивав свій талант до малювання, що згодом визначило його долю. Після смерті власника маєток неодноразово змінював призначення: тут діяли школа, училище та технікум. Утім, у новітній період будівля поступово занепала.

Попри розпочаті реставраційні роботи, їх так і не завершили – нині споруда перебуває у частково зруйнованому стані, а територія подекуди зазнала пошкоджень. Водночас на території збереглися окремі елементи колишнього комплексу: будинок управителя, старий парк, сад і дуби Шевченка, які є цінною природною та історичною спадщиною.

