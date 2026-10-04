Один из крупнейших необитаемых островов Европы находится в Украине: где его искать
В Украине есть остров, протяженность которого составляет десятки километров и на котором почти нет следов цивилизации. Его песчаные пляжи, дикая природа и необычная история в свое время привлекали немало туристов.
Речь идет о Джарылгаче – одном из крупнейших необитаемых островов Европы. "24 Канал" рассказывает, где он находится и почему он известен.
Где находится Джарылгач
Джарылгач находится в Каркинитском заливе Черного моря, у побережья Херсонской области. Его длина составляет около 42 километров, а площадь острова – более 60 квадратных километров.
Остров известен своими песчаными косами, степными участками, солончаками и богатым животным миром. Здесь обитают олени, муфлоны и дикие свиньи, а территория имеет важное значение для многих видов птиц.
Где находится Джарылгач: смотрите на карте
Одной из самых известных достопримечательностей Джарылгача является старый маяк, построенный в начале XX века.
К сожалению, сейчас посетить Джарылгач невозможно. После начала полномасштабного вторжения России остров оказался под оккупацией, поэтому доступ к его территории для украинцев остается закрытым.
До полномасштабного вторжения Джарылгач был популярным местом отдыха. Туристы приезжали сюда ради длинных песчаных пляжей, чистого моря и относительно дикой природы.
Джарылгач / Фото Владимира Пинехи
Добраться до острова можно было, в частности, из Скадовска, а со стороны Лазурного – через пролив, который в зависимости от природных условий мог мелиться или даже временно пересыхать.