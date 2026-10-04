Йдеться про Джарилгач – один із найбільших незаселених островів Європи. 24 Канал розповідає, де він розташований та чим відомий.

Де розташований Джарилгач

Джарилгач лежить у Каркінітській затоці Чорного моря, біля узбережжя Херсонщини. Його довжина становить близько 42 кілометрів, а площа острова – понад 60 квадратних кілометрів.

Острів відомий своїми піщаними косами, степовими ділянками, солончаками та багатим тваринним світом. Тут мешкають олені, муфлони та дикі свині, а територія має важливе значення для багатьох видів птахів.

Де розташований Джарилгач: дивіться на карті

Однією з найвідоміших пам'яток Джарилгача є старий маяк, споруджений на початку XX століття.

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На жаль, нині відвідати Джарилгач неможливо. Після початку повномасштабного вторгнення Росії острів опинився під окупацією, тому доступ до його території для українців залишається закритим.

До повномасштабного вторгнення Джарилгач був популярним місцем відпочинку. Туристи приїжджали сюди заради довгих піщаних пляжів, чистого моря та відносно дикої природи.

Джарилгач / Фото Володимира Пінехи

Дістатися острова можна було, зокрема, зі Скадовська, а з боку Лазурного – через протоку, яка залежно від природних умов могла міліти або навіть тимчасово пересихати.