Спасала экипаж "Аполлон-13" из роддома: невероятная история матери Джека Блэка

Мало кто знает, но знаменитый актер Джек Блэк родился при чрезвычайных обстоятельствах. Его мать Джудит Лав Коэн участвовала в спасении экипажа легендарной миссии "Аполлон-13", когда была беременной.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользовательницы @my.popcult в TikTok.

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Что известно о маме Джека Блэка

Многие знают Джека Блэка как харизматичного актера и комика, однако не всем известно, что его мать была настоящей героиней еще до его рождения.

В 1970 году во время миссии "Аполлон-13" экипаж должен был совершить посадку на Луну, однако из-за взрыва кислородного баллона на борту корабля миссия превратилась в борьбу за выживание. Именно тогда появилась знаменитая фраза: "Хьюстон, у нас проблема".

Экипаж "Аполлон-13" / Фото NASA

Команды инженеров, математиков и исследователей искали способы безопасно вернуть астронавтов на Землю. Одной из тех, кто участвовал в расчетах новой траектории для корабля, была Джудит Лав Коэн. И что особенно впечатляет – она делала это, находясь на последних сроках беременности.

В роддом, откуда Джудит продолжала помогать коллегам спасать экипаж "Аполлона-13", взяла с собой все необходимые расчеты. Позже во время телефонного разговора ее спрашивали, как она себя чувствует, на что она спокойно ответила, что только что родила ребенка.

Тем ребенком и стал будущий звездный актер Джек Блэк.

Напомним, что недавно в мир вышел фильм "Minecraft: Фильм" по мотивам популярной видеоигры. Главные роли в ленте сыграли Джек Блэк и Джейсон Мамоа.