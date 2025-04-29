Спасала экипаж "Аполлон-13" из роддома: невероятная история матери Джека Блэка
- Джек Блэк родился, когда его мать Джудит Лав Коэн помогала спасти экипаж миссии "Аполлон-13".
- Джудит работала над расчетами для новой траектории корабля, находясь на последних сроках беременности.
Мало кто знает, но знаменитый актер Джек Блэк родился при чрезвычайных обстоятельствах. Его мать Джудит Лав Коэн участвовала в спасении экипажа легендарной миссии "Аполлон-13", когда была беременной.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользовательницы @my.popcult в TikTok.
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Что известно о маме Джека Блэка
Многие знают Джека Блэка как харизматичного актера и комика, однако не всем известно, что его мать была настоящей героиней еще до его рождения.
В 1970 году во время миссии "Аполлон-13" экипаж должен был совершить посадку на Луну, однако из-за взрыва кислородного баллона на борту корабля миссия превратилась в борьбу за выживание. Именно тогда появилась знаменитая фраза: "Хьюстон, у нас проблема".
Экипаж "Аполлон-13" / Фото NASA
Команды инженеров, математиков и исследователей искали способы безопасно вернуть астронавтов на Землю. Одной из тех, кто участвовал в расчетах новой траектории для корабля, была Джудит Лав Коэн. И что особенно впечатляет – она делала это, находясь на последних сроках беременности.
В роддом, откуда Джудит продолжала помогать коллегам спасать экипаж "Аполлона-13", взяла с собой все необходимые расчеты. Позже во время телефонного разговора ее спрашивали, как она себя чувствует, на что она спокойно ответила, что только что родила ребенка.
Тем ребенком и стал будущий звездный актер Джек Блэк.
Напомним, что недавно в мир вышел фильм "Minecraft: Фильм" по мотивам популярной видеоигры. Главные роли в ленте сыграли Джек Блэк и Джейсон Мамоа.